WRC 50: Die ganze Faszination Rallye-Sport

Selbst Grand-Prix-Stars geben zu: Lenkrad-Kunststücke, wie sie die Rallye-Fahrer teilweise vollführen, das ist eine andere Dimension. Ein neues Buch zeigt, wieso der Rallye-Sport sich enormer Beliebtheit erfreut.

Die Rallye-Weltmeisterschaft ist fünfzig Jahre alt: Seit 1973 wird unter den Offroad-Künstlern ein Weltmeister gesucht, seit 1973 zieht die Rallye-WM Millionen von Fans in ihren Bann. Das liegt vorrangig an den Männern hinter dem Lenkrad. Selbst Formel-1-Stars geben offen zu – was da teilweise gezeigt wird, das ist nochmals eine andere Dimension des Autofahrens, das ist etwas, wozu die meisten GP-Stars kaum fähig wären.

Zu 50 Jahren Rallye-WM hat McKlein Publishing die passende Begleitschrift veröffentlicht: Rallye-Experte Markus Stier nimmt uns in «WRC 50» mit auf einen wilden Ritt über Stock und Stein, wenn es auf unbefestigten Pisten um Zehntelsekunden geht.

Autor Stier erlaubt uns zahlreiche Blicke hinter die Kulissen – mit teils unglaublichen Geschichten und Kuriositäten. Es ist der Facetten-Reichtum der Rallye-WM, welche zur Begeisterung der Fans beiträgt, wenn die besten Fahrer der Welt durch Schnee und Eis jagen, durch die atemberaubende Landschaft Ostafrikas, entlang von Schluchten, durch Schlamm, auf Asphalt.

Schwer zu sagen, was uns besser gefallen hat: der fachkundig und schmissig geschriebene Text oder die vielen, teils unveröffentlichten Fotos aus dem reichen Archiv McKlein. Kompakt und doch gespickt mit zahlreichen Anekdoten führt uns Markus Stier durch die Historie der Rallye-WM, Jahr um Jahr.



Es ist ein Wiedersehen mit den Besten der Branche: mit den Seriensiegern Sébastien Loeb und Sébastien Ogier, mit den finnischen Ausnahmekönnern wie Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Juha Kankkunen und Tommi Mäkinen, mit Legenden wie Walter Röhrl, Björn Waldegaard und Carlos Sainz.



Gleichzeitig kommen auch die Technik-Fans auf die Kosten, wenn wir automonbile Leckerbissen wiederfinden wie den bahnbrechenden Audi Quattro, die elegante Alpine, den charismatischen Lancia Stratos oder die Effizienz-Champions von Peugeot, Toyota, VW und Citroen.



In gleissender Sonne oder in tiefster Dunkelheit, bei Regen oder bei Nebel oder bei Postkartenwetter – die besten Fahrer der Welt zeigen bei allen Bedingungen, was Fahrkunst in höchster Vollendung ist, und «WRC 50» ist ein wunderbarer, unterhaltsamer, packender Streifzug durch die Geschichte der Rallye-WM.





Das Wichtigste in Kürze



Markus Stier: WRC 50 – Die Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft 1973–2022

Von McKlein Publishing

ISBN: 978-3-947156-43-6

Querformat 29,7 x 21 cm

320 Seiten

340 Farb- und 22 schwarz/weiss-Fotos

Für 49,90 Euro im Fachhandel oder direkt im McKlein Store