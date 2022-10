Hero und Zero: Breit angelegte Elektro-Offensive

Hero investiert 60 Mio. $ in Zero und sichert sich damit Zugang zu Elektroantriebs-Spitzentechnologie

Der indische Motorradhersteller Hero investiert 60 Mio Dollar in den kalifornischen Elektromotorrad-Hersteller Zero zwecks gemeinschaftlicher Entwicklung von Elektromotorrädern für Hero.

Gemessen an Stückzahlen ist Hero der drittgrösste Motorradhersteller der Welt. Hero hat bereits im März eine Marke für seine Elektromotorräder namens Vida gegründet, 56 Mio Dollar ins indische Elektroroller-Strartup Ather Energy investiert und sich mit dem indischen Erdölkonzern Hindustan Petroleom Corp. zusammengetan zwecks Aufbau einer Lade-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Mit der Beteiligung an Zero sichert sich Hero Zugang zu funktionierender Spitzentechnologie im Bereich der Elektro-Antriebsstränge. Zero baut nicht nur eine Palette von Elektro-Motorrädern, sondern entwickelt auch Antriebsstränge für Drittfirmen. So hat Zero einen Vertrag von zehn Jahren Laufzeit mit Polaris für die Lieferung von solchen Antriebssträngen für ATV und Motorschlitten. Eher ein Nischenprodukt ist das Dreirad Vanderhall, dessen Typ Edison ebenfalls mit Zero-Antriebstechnik fährt.

Eine ganz andere Grössenordnung ist die Beteiligung von Hero an Zero: Hero hat damit die Voraussetzungen für eine breit angelegte Elektro-Offensive auf dem Heimmarkt beisammen.