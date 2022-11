Triumph: Neue Street Triples 765 mit Moto2-Power

Für die Saison 2023 präsentiert Triumph drei neue Street Triple 765-Modelle - mit mehr Leistung und verbesserter Ausstattung. Topmodell ist die Street Triple 765 Moto2 Edition mit 130 PS.

Auf 2023 bietet Triumph den Mittelklasse-Roadster Street Triple in drei Versionen an: Das Allround-Naked-Bike Street Triple R mit 120 PS, die Variante RS mit 130 PS und besonders hochwertigen Komponenten sowie das exklusive, limitierte Topmodell der Baureihe, die Street Triple 765 Moto2 Edition mit 130 PS.

Die Street Triple S mit dem 660er Motor entfällt, alle drei 2023er Modelle sind mit dem gleichen Dreizylindermotor mit 765 ccm ausgerüstet, mit dem Triumph als exklusiver Motorenlieferant

seit 2019 die Moto2-WM vorantreibt. Die neue Street Triple Motorengeneration basiert auf den umfangreichen Erfahrungen, die Triumph im Rahmen der WM gesammelt hat, samt Motor-Upgrades, die direkt aus dem Moto2-Rennmotorenprogramm abgeleitet wurden.

Bei allen drei neuen 765er Modellen bewirken die Motor-Updates ein höheres Drehmoment und ein verbessertes Ansprechverhalten durch einen neuen Zylinderkopf, neue Nockenwellen, neue Pleuel und Kolben. Es resultiert eine höhere Verdichtung (13.25) und erhöhter Gasdurchsatz durch mehr Ventilhub. Die neue Auspuffanlage mit freierem Durchfluss inklusive dem charakteristischen Triumph-Triple-Soundtrack ist mit einem eingetragenen Standgeräusch von 95 dB Tirol-tauglich. Getriebe und Sekundärantrieb sind überarbeitet, und alle drei Modelle sind mit Quickshifter zum hoch- und runterschalten ausgestattet.

Neu drückt der 765er Motor 80 Nm bei 9500/min, ein oder 3 Nm mehr als zuvor bei RS und R. In der R leistet der Motor 120 PS bei 11.500/min (2022: 118 PS bei 12.000/min), in der RS und der Moto2 Edition 130 PS bei 12.000/min (RS 2022: 123 PS bei 11.750/min).

In die Elektronik der Street Triples ist neu ein Sechsachsen-Gyrosensor integriert, was überfällig war und das wohl wichtigste Update ist. Der Gyrosensor ermöglicht das Kurven-ABS und die Schräglagen-abhängige Traktionskontrolle wie auch die Wheelie-Kontrolle.

Die Fahrwerke unterscheiden sich in der Wahl der Komponenten und der Geometrie: Die drei Modelle weisen unterschiedliche Lenkkopfwinkel, Nachläufe, Radstände und Sitzhöhen auf – Triumph betreibt hier einen enormen Aufwand.

Die moderatesten Masse für Lenkkopfwinkel, Nachlauf und Radstand findet wir an der Street Triple R: 66,3°, 97,8 mm, 1402 mm. Das Vorderrad führt eine 41er Big Piston Gabel von Showa mit 115 mm Federweg. Das Federbein von Showa erlaubt 133,5 mm Federweg.

Mit 66,8°, 96,9 mm und 1399 mm ist die Street Triple mit steilerer Gabel 3 mm kürzer. Die gleiche Gabel wie an der R ist verbaut, am Heck ist ein Federbein von Öhlins eingebaut, das 131,2 mm Federweg ermöglicht.

Noch etwas spitzer (mehr Handlichkeit in Kurven, weniger Stabilität bei hoher Geschwindigkeit) doe Geometrie der Moto2-Edition: 67°, 95,3 mm, 1397 mm. Die Gabel ist eine Öhlins NX30 mit 115 mm Federweg, am Heck ist das gleiche Öhlins-Federbein wie in der RS verbaut. Bei allen drei Modellen sind sowohl Gabel wie auch Federbein einstellbar in Vorspannung, Zug- und Druckstufe.

Im Vorderrad sind zwei 310er Bremsscheiben verbaut. In der R kombiniert mit Brembo M4.32 Vierkolbenzangen, bei RS und Moto2-Edition mit Brembo Stylema Vierkolbenzangen.

Neben dem Design mit dem 2 Liter kleineren, kantigeren Tank gibt es bei RS und Moto2-Edition ein fünf Zoll grosses TFT-Farbdislpay und LED-Beleuchtung mit markant geformten Tagfahrleuchten. Die Moto2-Edition ist darüber hinaus mit Karbonteilen verschönert. Für ein weiteres Plus an Exklusivität verfügt jedes dieser limitierten Motorräder über eine aufwändig gefräste obere Gabelbrücke, die zudem die Seriennummer des jeweiligen Bikes trägt. Von jedem der zwei verfügbaren Farbschemata (Gelb und Weiss) werden nur 765 Exemplare hergestellt, was die Street Triple Moto2-Edition zu einem Sammlerstück macht.

Die Preise: Street Triple R (verfügbar ab April 2023) 10.195 Euro (Österreich 11.695 Euro, Schweiz Fr. 11.229.-), Streeet Triple RS (verfügbar ab März 2023) 12.295 Euro (Österreich 14.695 Euro, Schweiz Fr. 14.035.-), Street Triple Moto2-Edition (verfügbar ab Juni 2023) 14.995 Euro (Österreich 17.695 Euro, Schweiz Fr. 16.495.-).