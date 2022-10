KTM RC 8C: Exklusives Rennstreckenmotorrad

KTM RC 8C: In Zusammenarbeit mit Krämer Motorcycles aufgebautes Rennstreckenmotorrad in limitierter Auflage

Auf 2023 bietet KTM 200 Stück des Rennstreckenmotorrads RC 8C an, neu mit mehr Leistung und weniger Gewicht. Den 30 Erstkäufern wird ihr Motorrad auf der Valencia-Rennstrecke übergeben.

Es waren mutmasslich die umsatzstärksten fünf Minuten der KTM-Firmengeschichte: Am Freitag, 22. Juli 2022 zwischen 16.00 und 16.05 Uhr wurden die 100 Stück der RC 8C samt der 25 Plätze am exklusiven Übergabe-Event in Jerez online verkauft. Ergab ob einem Stückpreis von 35.000 Euro einen Umsatz von 3.623.100 Euro.

Da verwundert es nicht, dass KTM auch eine RC 8C anbietet, wobei die Stückzahl auf 200 verdoppelt wurde. Wieder gibt es exklusives Übergabe-Event, diesmal auf der Rennstrecke von Valencia, mit 30 Plätzen, die in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben werden. Die Fertigung erfolgt erneut in Zusammenarbeit mit Krämer Motorcycles.

Die nächste Generation der KTM RC 8C bietet neben einer neuen Lackierung und Feineinstellungen des Aero-Pakets einen weiterentwickelten LC8c-Motor, der speziell an die Rennstrecke angepasst ist. Basis ist der Zweizylinder-Reihenmotor, wie er etwa in der 890 Duke verbaut ist,. Die Steigerung um 7 PS auf eine Leistung von 135 PS bei 11.000/min und auf ein Drehmoment von 98 Nm bei 8250/min wurde erzielt durch neue, leichtere Titanventile und -pleuel, Kolben mit zwei Kolbenringen, eine höhere Verdichtung, größere Drosselklappenkörper und eine stärkere Kraftstoffpumpe mit höherem Druck.

Eine höhere Kupplungsvorspannung, der Verzicht auf die obere Ausgleichswelle und eine Anpassung der Kurbelgehäuse-Ausgleichswelle haben die Haltbarkeit gesteigert und der zusätzliche Pankl-Ölkühler verbessert die Wärmestabilität.

Das Trockengewicht der KTM RC 8C des Modelljahres 2023 wurde auf 142 kg optimiert. Auch mit der neuen Titan-Auspuffanlage von Akrapovic ließ sich das Bike verschlanken und das messerscharfe Feeling wurde durch die verbesserten Einstellungen der neuesten WP Pro Federungskomponenten noch weiter verstärkt. Die WP XACT PRO-Gabel und das WP APEX PRO-Federbein sind nun weicher eingestellt, was Komfort und Fahrbarkeit optimieren soll.

Durch die raffinierte Elektronik lassen sich die Traktionskontrolle, das Mapping und die Motorbremse der KTM RC 8C 2023 genau an das Fahrlevel (oder den Ehrgeiz) des Fahrers anpassen. An diesem Rennmotorrad lässt sich praktisch alles individuell einstellen, vom justierbaren Steuerkopf bis hin zum Versatz der CNC-gefrästen Gabelbrücke und von der Gasannahme bis hin zur Schärfe der Brembo Stylema Bremssättel und des RCS19 Corsa Corta Bremszylinders.

Das überarbeitete Kombiinstrument mit GPS-Datenlogger zeichnet die Rundenrekordversuche detailliert auf. Die Fahrmodi sind abgeleitet von der MotoGP-Rennmaschine KTM RC16. Der Quickshifter für hoch- und runterschalten arbeitet mit umgekehrtem Schaltschema.

Winglets und Aerodynamik der KTM RC 8C des Modelljahres 2023 stammen direkt aus dem MotoGP-Programm von KTM. Dies sorgt für mehr Abtrieb und höhere Effizienz bei Beschleunigung und beim Bremsvorgang.

Den 30 ersten Käufern, die sich für das Übergabe-Event anmelden, wird ihre KTM RC 8C des Modelljahres 2023 am 26. April am Circuito Ricardo Tormo in Valencia feierlich ausgehändigt. Dabei beraten frühere Grand-Prix-Fahrer und eine Techniker-Crew von KTM und WP Suspension die Teilnehmer bei der Feinabstimmung des neuen Rennstrecken-Motorrads.

Die KTM RC 8C ist ausschliesslich über das Online-Vorbestellungsportal von KTM zum Preis von 39.900 Euro erhältlich. Dieses Portal öffnet am 27. Oktober 2022 um 15.00 Uhr. Käufer müssen vorgängig eine KTM-ID erstellt haben und bei der Reservierung eine Anzahlung von 2500 Euro leisten.