Yamaha YZF-R125: Neue Verkleidung, Traktionskontrolle

In Trackmodus signalisiert schon der Anzeigebereich des Drehzahlmessers, in welchem Bereich der Motor zu nutzen ist

Yamaha überarbeitet auf 2023 die kleinste Maschine der supersportlichen R-Baureihe. Neben einem neuen Look mit LED-Scheinwerfer gibt es eine Traktionskontrolle und Smartphone-Konnektivität.

Fast 25 Jahre ist es her, als Yamaha mit der ersten Version der YZF-R1 die Motorradwelt auf den Kopf stellte: 1000 Kubik, 150 PS, entschlossener Leistungseinsatz bei 8500/min, und das bei einem Radstand von nur 1395 mm – das bescherte ihren Fahrer erfrischende Grenzerfahrungen durch ein himmelwärts strebendes Vorderrad und heftiges Lenkerschlagen, wenn dieses wieder Bodenkontakt aufnahm.

Mittlerweile hat Yamaha seine R-Baureihe erweitert zu einem Modellprogramm von 125 bis 1000 ccm. Die R125, die mit 125 ccm den Einstieg in die R-Welt ermöglicht, wird auf das Modelljahr 2023 überarbeitet. Sie erhält einen völlig neuen Look, der sich nahtlos in die R-Serie einreiht. Ein leistungsstarker, neuer LED-Scheinwerfer sitzt zentral in der M-förmigen Verkleidungsfront. Die kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht des Scheinwerfers ermöglichen eine neue, aerodynamische Frontverkleidung mit LED-Positionsleuchten. Die aggressive Frontpartie, die aerodynamische, neue Verkleidung und die neu gestaltete Tankabdeckung verleiht dem leichten Supersportler ein neues Erscheinungsbild.

In die Verkleidungsfront eingebaut ist ein neues TFT-Farbdisplay, inspiriert vom Topmodell R1. Zwei verschiedene Grafikoptionen, Street und Track, stehen zur Wahl. Auf Street wird ein zentraler, digitaler Tachometer und ein Drehzahlmesser mit Balkenanzeige angezeigt. Track zeigt einen zentralen Rundentimer mit 25-Runden-Speicher und einen Balken-Drehzahlmesser mit anwählbarem Drehzahlbereich. Bei beiden Bildschirmoptionen befindet sich am oberen Rand des Displays ein programmierbarer Schaltblitz.

Die 2023er R125 ist mit einer Communication Control Unit (CCU) ausgestattet und bietet Smartphone-Konnektivität. Dazu muss das Smartphone des Fahrers zunächst über die kostenlose MyRide App von Yamaha per Bluetooth mit dem Motorrad verbunden werden. Dann können auf dem TFT-Display Benachrichtigungen über eingehende Anrufe, E-Mails und Textnachrichten angezeigt werden. Anzeige des technischen Status der R125 und Überwachung aller wichtigen Parameter, Aufzeichnung von Fahrtroute, zurückgelegter Strecke, Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Schräglagenwinkel und viele weitere Daten. Die Informationen können in sozialen Medien geteilt und mit anderen Fahrern verglichen werden.

Für ein Höchstmaß an Vertrauen und Kontrolle ist die R125 mit einer Traktionskontrolle ausgestattet, die für bestimmte Situationen, wie zB Rennstreckeneinsatz, deaktiviert werden kann. Die Lenkerarmaturen sind mit neuen, ergonomischen Schaltern ausgestattet, mit denen der Fahrer intuitiv verschiedene Funktionen steuern kann.

Neu ist die R125 für den Einbau eines optionalen Quickshifters vorverkabelt. Das Modell 2023 rollt auf Michelin Pilot Street Bereifung. Mit einem 100/80-17 Reifen vorn und einem breiten 140/70-17-Hinterradreifen sorgt diese Kombination bei der R125 für ein hervorragendes Fahrverhalten und ein agiles Kurvenverhalten.

Die solide technische Basis blieb erhalten: Viertaktmotor mit variabler Ventilsteuerung, der das Leistungslimit der A1-Fuhrerscheinklasse mit 15 PS voll ausschöpft, Anti-Hopping-Kupplung, 41er Upside-Down Teleskopgabel von KYB, schwimmend gelagerte Bremsscheibe mit 292 mm Durchmesser vorne, kombiniert mit einer radial montierten Bremszange. Die 2023er R125 wird in Europa ab April 2023 in Blau und Schwarz verfügbar sein.