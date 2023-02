BMW Motorrad Days auch 2023 in Berlin

Obwohl die Berliner Premiere vor einem Jahr nicht an den Erfolg der BMW Motorrad Days in Garmisch anknüpfen konnte, steigt die grosse BMW-Party auch in diesem Sommer in Berlin - vom 7. – 9. Juli 2023.

Dass die BMW Motorrad Days 2023 wieder stattfinden würden, war klar, denn in diesem Jahr feiert BMW das 100-jährige Jubiläum als Motorradhersteller. Am 28. September 1923 präsentierte der Motorenhersteller BMW auf der Deutschen Automobilausstellung in Berlin sein erstes Motorrad: Die BMW R32.

Im von Max Friz konstruierten Motorrad wurde der Boxermotor nicht wie zuvor üblich quer, sondern längs eingebaut (wenn die Einbaulage wie üblich mit der Lage der Kurbelwelle angegeben wird), beide Zylinder liegen ideal im Fahrtwind und die Kraftübertragung erfolgt über eine Trockenkupplung und ein mit dem Motor verblockten Getriebe mit nur einem Winkeltrieb in Hinterachsantrieb aufs Hinterrad. Diese Anordnung hat BMW bis heute in den luftgekühlten Motoren der R-Modelle beibehalten.

Eine so lange Geschichte soll gefeiert werden in Berlin, wo im Stadtteil Spandau auch das Motorradwerk von BMW steht. Veranstaltungsort der BMW Motorrad Days ist der Sommergarten der Messe Berlin, dazu gibt es weitere Veranstaltungen in und um Berlin. Parallel findet das Customizer-Event Pure&Crafted statt, bei dem BMW Motorrad Initiator und Titelsponsor ist.

Von morgens bis abends werden an den BMW Motorrad Days über 1000 Besucher die Möglichkeit haben, das BMW Motorrad Werk in Spandau bei einer spannenden Führung hautnah zu erleben. Kostenfreie Shuttles werden von der Messe Berlin zum Werk und zurück zur Verfügung gestellt.

Am Puls der Stadt in Kreuzberg finden am Pure&Crafted Festival in bewährter Manier Musik, Motorradkultur und Lifestyle zusammen. Ein einzigartiger Mix, der dieses kleine, feine Festival so außergewöhnlich macht. Internationale Musik-Acts, spektakuläre BMW Motorrad Heritage Bikes, renommierte Customizer und ein General Store mit vielfältigem Angebot lassen die Herzen der Heritage Community höher schlagen.

Für die Fans der BMW GS-Modelle gibt es auf dem Offroad-Gelände des MCC Schenkenhorst ein Angebot an Enduro-Trainings und geführten Offroad-Touren durch Brandenburg. Auf diesem Gelände findet vom 6. bis 8. Juli auch das International Qualifying für die BMW Motorrad International GS Trophy statt, die 2024 in Namibia ausgetragen wird.

Hier können alle BMW GS Fahrerinnen und Fahrer teilnehmen, in deren Heimatland kein nationales Qualifying für die BMW Motorrad International GS Trophy 2024 angeboten wird. Die besten drei bilden dann erstmalig in der Geschichte der BMW Motorrad International GS Trophy ein «International Team», das 2024 bei der BMW Motorrad International GS Trophy in Namibia an den Start gehen wird.

Vom 6. bis 9. Juli stehen Camping-Flächen für 500 Personen sowie 30 Wohnmobil-Stellplätze zur Verfügung. Eine Voranmeldung hierzu ist ab März 2023 erforderlich. Für das leibliche Wohl wird gesorgt und sanitäre Anlagen werden selbstverständlich ebenfalls bereitgestellt.

Am Abend dürfen sich die Fans auf Benzingespräche am Lagerfeuer und Live-Entertainment freuen oder sie nutzen einen der kostenlosen Shuttle-Busse, um die große Jubiläums-Party auf dem Messegelände zu besuchen. Die Fahrt dauert nur eine knappe halbe Stunde und die Busse pendeln auch während des Tages regelmäßig hin und zurück.

Eine knappe Fahrstunde von der Messe Berlin entfernt, eingebettet in die einzigartige Kulturlandschaft des Spreewaldes, liegt der Spreewaldring, ein Trainings- und Rennkurs. Die 2,7 km lange und 10 m breite Rennstrecke bietet zehn Rechts- und sieben Linkskurven, hohes Grip-Niveau und ist in zwei Rundkurs-Varianten befahrbar.

Unter der professionellen Anleitung erfahrener Instruktoren unseres Partners MotoRacingSchool können dort die neuesten BMW S1000 Modelle gefahren werden. Darüber hinaus werden auf der Rennstrecke mehrmals täglich Race Taxi Drives mit BMW M2-Fahrzeugen angeboten. Zudem sind Produktberater, Exponate und Partner vor Ort. Die Trainings- und Race Taxi-Slots können ab März gebucht werden.

Auch hier stehen Wohnmobilstellplätze für die Sport-Community zur Verfügung. In unmittelbarer Nähe befinden sich unter anderem auch das Erlebnisbad «Tropical Islands» sowie die vom Pure&Crafted Festival bekannte Stork Club Whiskey Destillerie mit sehenswertem Hofgarten. Auch alle anderen Angebote im Rahmen der BMW Motorrad Days sind schnell und gut erreichbar.

Am 7. Juli um 14.00 Uhr öffnet die Messe Berlin am Nordeingang des Messegeländes Ihre Tore für die 21. BMW Motorrad Days. Auf dem gesamten Gelände wird es an vielen unterschiedlichen Outlets ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken geben: Ob im Sommergarten, der Heritage Area, oder dem eigens errichteten Festzelt. Es bietet Platz für rund 2000 Personen und wird der Anlaufpunkt für alle partyfreudigen Fans aus der ganzen Welt werden. Bei einem Cross-Over aus bayerischer Gemütlichkeit und Berliner Metropolen-Flair fährt hier bereits am Spätnachmittag die Livemusik hoch. Und für alle, denen das nicht genug ist, geht die Party dann bei internationalen Cover Hits im Palais bis in die Morgenstunden weiter.

Jede Menge Custombikes, launige Musik und ein Biergarten stehen im Zentrum der Heritage Area. Bereits nachmittags sorgt der DJ für musikalische Unterhaltung, während am Freitag- und Samstagabend Rock ’n’ Roll-Bands Sound vom Feinsten liefern. Schon Tradition in der Heritage Area ist das Original-Motodrom, in welchem die legendären «Motorellos» der Schwerkraft trotzen und mit ihren Motorrädern eine eindrucksvolle Show liefern.

Wer es indes eher ruhiger mag, sucht sich ganz einfach ein schattiges Plätzchen im weitläufigen Sommergarten und chillt bei einem leckeren Eis oder einem frisch zubereiteten Cocktail.

Feste Bestandteile der BMW Motorrad Days sind die verschiedenen Ausstellungsbereiche. So wird in der klimatisierten und rund 4.000 qm großen Halle 20 das Markenerlebnis von BMW Motorrad mit mehr als 60 aktuellen Motorradmodellen, Zubehör, einem großen Fan-Shop sowie über 30 internationalen Reise-, Trainings- und Testride-Partnern zelebriert. Neben Rent A Ride, Fuel for Life, der BMW Motorrad International GS Trophy sowie BMW Group Classic präsentieren sich in der Halle 18 sowie im Außenbereich weitere zahlreiche internationale Aussteller und Partner.

Zum Jubiläum erwartet die Besucher der BMW Motorrad Days natürlich auch eine Sonderausstellung mit Motorrädern und Erlebniswelten aus sämtlichen Dekaden der 100-jährigen Unternehmensgeschichte. Für Action ist ebenfalls gesorgt mit einer atemberaubenden FMX-Show, einer Trial-Show von und mit Adrian Guggemos und der Streetbike Stunt Show mit Dirk Manderbach.

Wer nicht nur zuschauen, sondern auch selber fahren will, kann auf Probefahrt gehen. Die Flotte an den BMW Motorrad Days besteht aus über 100 Motorrädern, bestehend aus den neuesten Modellen inklusive den BMW CE 04 Scootern, mit denen man sich elektrisch auf eine Entdeckungsreise durch Berlin begeben kann. Wer noch nie auf einem Motorrad gesessen hat, bucht ganz einfach einen Slot bei «Fahren ohne Führerschein». Hier gelingen die ersten Fahrversuche unter fachkundiger Anleitung einerr Partner-Fahrschule.

Die BMW Motorrad Days sind traditionell ein Fest für die ganze Familie, bei denen gerade auch Kids und Jugendlichen jede Menge geboten wird. Ob die Zwergstadt für die Kleinsten, der Kids-Parcours für Lauf- und Fahrräder, die Wheelie-Schule von Dirk Manderbach, oder der BMW Motorrad E-Gaming Trailer für rasante Race-Battles. Abgerundet wird das Programm durch Vorträge von Weltreisenden und vielen weiteren spannenden Rahmenprogrammpunkten.

Und das alles gibts umsonst: Der Eintritt zur Jubiläumsveranstaltung ist frei.