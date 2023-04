Harley-Davidson – diesmal Made in India

Harley for India: Luftgekühlter Einzylinder für die indische Mittelklasse

Hero-Harley-Davidson für Indien: Haben Sie schon mal aktuelle Fotos in körnigem Schwarz/weiss gesehen?

In Indien sind erste Fotos aufgetaucht einer vom indischen Hersteller Hero entwickelten Harley-Davidson. Ein Einzylinder-Strassenmotorrad mit etwa 400 ccm Hubraum.

Es handelt sich bei den körnigen Fotos in Schwarz/Weiss, die in Indien aufgetaucht sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine inszenierte Indiskretion. Jedes Billig-Handy fotografiert in Farbe und von einwandfreier Qualität. Sollen die Fotos körnig wirken wie stark aufgeblasene Aufnahmen auf Zelluloid, müssen digitale Bildern nachträglich bearbeitet werden.

Die Zusammenarbeit mit Hero ist der zweite Versuch von Harley, im riesigen indischen Markt Fuss zu fassen. Zuvor hatte Harley in Bawal bei Neu-Dheli im Norden Indiens eine Fabrik aufgebaut, in der die V2-Modelle Street 500 und 750 gebaut wurden. Diese Modell waren für asiatische Märkte bestimmt, floppten aber weltweit.

Mitte 2020 schloss Harley seine indische Produktionsstätte und ging eine Partnerschaft ein mit Hero, dem zweitgrössten Hersteller Indiens. Hero übernahm den Vertrieb von Harley in Indien. In einem zweiten Schritt wurde vereinbart, gemeinsam ein Motorrad für Indien und weitere asiatische Märkte zu entwickeln.

Eine gewisse Doppelspurigkeit lässt sich nicht übersehen, wurde doch kürzlich die Harley-Davidson X350 vorgestellt, die von QJ Motor für den chinesischen Markt gebaut wird. Die X350 wird angetrieben von einem modernen flüssigkeitgekühlten Zweizylindermotor mit DOHC-Steuerung der acht Ventile.

In Indien sind einfach aufgebaute, luftgekühlte Einzylindermaschinen populär, weshalb Harley Doppelstrategie Sinn macht. Und Hero profitiert im Rahmen der Kooperation von einer Erweiterung seines Modellprogramms. Bislang fertigte die Hero Motocorp. Motorräder bis 200 ccm Hubraum.

Die zusammen mit Harley entwickelte Maschine wird von einem luft-/oelgekühlten Einzylindermotor mit 420 bis 450 ccm angetrieben. Eine Leistung von 30 PS wird kolportiert, was in Indien einer gut motorisierten Mittelklasse-Maschine entspricht. Ein umkämpftes Segment, in dem die Hero-Harley den Royal Enfield Classic 350 und Meteor 350, der Jawa-Modellreihe und der Honda CB350 Konkurrenz machen wird.

Aus den Fotos lässt sich eine Maximaldrehzahl von 8200/min herauslesen. Das Chassis ist ein Stahlrohrrahmen. Das Vorderrad führt eine USD-Gabel, die Alugussräder sind bereift mit 100/80-18 vorne und 140/70-17 hinten. Die Scheibenbremsen liefert ByBre. Die offizielle Präsentation wird erwartet auf Juli oder August 2023, von einem Preis von ungerechnet 2800 Euro wird spekuliert.

Naheliegend ist weiter, dass Hero auf dieser technischen Plattform eigene Modelle bauen wird. Auch Harley-Davidson könnte weitere Modelle auf dieser Basis bauen, spekuliert wird etwa von einer Reise-Enduro im Design der Pan America.