Tage des offenen Roten Tores bei Moto Guzzi

Moto Guzzi Open House: Grosse Party im September bei Moto Guzzi am Comer See

Vom 7. bis 10. September 2023 dreht sich beim Moto Guzzi Open House in Mandello del Lario alles um die legendäre Marke mit dem stolzen Adler.

Am zweiten Wochenende im September öffnet das historische Moto Guzzi Werk in Mandello del Lario am Comer See in Italien wieder einmal das legendäre «Rote Tor», um Tausende Motorradfahrer und Fans der Marke Moto Guzzi aus der ganzen Welt willkommen zu heißen.

Die Besucher erwartet an den vier Tagen ein abwechslungsreiches Programm mit Werksbesichtigungen und einer Vielzahl an Aktivitäten. Dreh und Angelpunkt ist die «Partymeile» im Herzen des Moto Guzzi Werks.

Dazu lädt das neu gestaltete Moto Guzzi Museum mit seinen Exponaten zu einem Rundgang durch mehr als 100 Jahre Marken- und Modellgeschichte ein.

Bei einem Spaziergang durch das idyllische Dorf und entlang des Comer Sees erleben Sie, wie sehr die Marke Moto Guzzi, die Gemeinde und die Bewohner von Mandello del Lario miteinander verbunden sind. Genießen Sie Moto Guzzi Open House 2023 und erleben sie ein unvergessliches Wochenende.