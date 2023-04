LiveWire S2 Del Mar: Preis und Liefertermine

Die LiveWire S2 Del Mar ist das zweite Elektromotorrad von Harley-Davidson, entwickelt und dereinst gebaut in einem separaten Geschäftsbereich. Preise und Liefertermine stehen nun fest.

Kaum war es im Mai 2022 in den USA möglich, die auf 100 Stück limitierte Vorserie der LiveWire S2 Del Mar zu reservieren, waren schon alle weg. 17.699 Dollar kostete damals diese Launch Edition (Erstserie) der S2 Del Mar, die ab Frühling 2023 aufgeliefert werden sollte. Dieser Termin wurde nun für den US-Markt auf den Juli 2023 verschoben. Für die später auf den Markt kommende Serienversion wird in den USA ein Preis von 15,499 $ genannt.

Für Europa ist die Öffnung einer Online-Reservationsmöglichkeit auf den 27. April dieses Jahres geplant, ebenfalls für eine auf 100 Stück limitierte Erstserie, die dann ab September ausgeliefert werden. Der Preis in Deutschland beträgt 19.990 Euro. Wer sich dieses Motorrad zuerst anschauen will, bevor er diese Summe investiert, der kann am 29. April in Berlin in der Eventlocation Deus ex Machina vorbeischauen, um die S2 Del Mar in Augenschein zu nehmen.

Nach der Erstserie werden Produktion und Auslieferung der regulären Serienmaschinen beginnen. Die S2 del Mar muss, soll dieses Projekt Zukunft haben, kommerziell dringend erfolgreicher sein als die LiveWire, Harleys erstes Elektromotorrad. Dieses trug 2022 zum operativen Gewinn von 909 Mio. $ einen Verlust von 86 Mio $ bei. Was bei einer Stückzahl von 597 Motorrädern einem Verlust von 144.059 $ pro Motorrad entspricht!

Mit der Auslagerung der Elektro-Sparte LiveWire wollte Harley wohl dieses Risiko vermindern oder die Verluste auslagern. Das Inteeresse an den LiveWire-Geschäftsanteilen hielt sich in Grenzen, Harley blieb auf fast 90 % der Anteile sitzen