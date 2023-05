Next-Gen Tour: Scrambler Ducati auf Europa-Tour

Auf einer Tour durch europäische Metropolen präsentiert Ducati die neuen Scrambler-Modelle und lädt ein zu Probefahrten mit der Scrambler Icon. Einziger Halt in Deutschland ist am 13. Mai in München.

Auf einer Präsentationstour namens Next-Gen Tour durch Europa will Ducati einem urbanen Publikum die Vielseitigkeit der neuen Generation der Scrambler Ducati demonstrieren. Das Kreativ-Konzept der Next-Gen Tour ist in Zusammenarbeit mit Van Orton Design entstanden. Das italienische Duo gehört zu den bekanntesten Vertretern der europäischen Digitalkunst und hat für diesen besonderen Anlass eine Spezialversion der Scrambler Icon entworfen und das kreative Konzept der gesamten Tour gestaltet. Die von Van Orton Design gestaltete Spezialversion, die ganz im Zeichen der Individualität und somit der Ducati Scrambler-Philosophie steht, wird auf jedem Tourstopp dabei sein.

Dieser Ankündigung ist zu entnehmen, dass es nicht einfach darum geht, Motorräder anzuschauen. «Die Tour umfasst fünf Etappen voller Energie, Unterhaltung, Musik, Farben und digitaler Kunst, die alle darauf ausgerichtet sind, die Herzen von Motorradliebhabern zu erobern», lässt uns Ducati wissen.

Weiter heisst es in der Ankündigung von Ducati: «In fünf der angesagtesten europäischen Städte (London, Mailand, München, Madrid und Paris) finden fünf Events im Zeichen der Marke Scrambler Ducati statt. Fünf einzigartige Locations bieten die Möglichkeit, in die Welt von Scrambler Ducati einzutauchen und das Fahrgefühl zu erleben, das sie mit mehr als 100.000 verkauften Motorrädern in acht Jahren zu einem weltweiten Erfolg gemacht hat.»

Nach London und Mailand stoppt die Tour am 13. Mai in München und empfängt Motorrad-Enthusiasten und Surffans in der Jochen Schweizer Arena. Neben den Probefahrten mit der in neun verschiedenen Farben erhältlichen Icon können die Teilnehmer Surfshows erleben, bei der die Surf-Pros auf der ersten Indoorwelle Deutschlands ihre Tricks zeigen. Nach der Probefahrt können die Besucher selbst aufs Brett steigen. Die Veranstaltung wird von den DJs Vvarholla, Usman, Fasabeats und Happy Ness angeheizt. Ein Foodcourt, eine Bar und Lounges runden das Programm ab.

Wer eine Ducati Scrmbler Icon probefahren möchte, muss sich vorab anmelden und seine eigene Motorradausrüstung mitbringen.