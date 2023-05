Roctane: BMW R18, die Fünfte

Wie in den 60ern und 70ern: Tacho ins Scheinwerfergehäuse integriert für cleanen Look

Sie könnten es: Wann baut BMW so harmionisch ins Motorrad integrierte Koffern auch an die GS?

Die fünfte Version des BMW-Cruisers ist versehen mit der Zusatzbezeichnung Roctane, kommt im Bagger-Stil daher, mit grossem Vorderrad und serienmässigen Seitenkoffern, aber ohne Verkleidung.

Mit der neuen R18 Roctane folgt nach der R18, R18 Classic, R18B und R18 Transcontinental jetzt das fünfte Motorrad der R18-Modellfamilie. Die R18 Roctane nimmt technisch wie optisch Anleihen an berühmten BMW Modellen wie der BMW R5: Puristische, schnörkellose Technik um einen mächtigen Boxermotor.

Herzstück der R18-Modellreihe ist der hubraumstärkste jemals in der Motorradserienfertigung eingesetzte Zweizylinder-Boxermotor mit 1802 ccm. Die Leistung beträgt 91 PS bei 4750/min. Von 2000 bis 4000/min sind immer mehr als 150 Nm Drehmoment abrufbar. Sicher ein Vorteil bei 345 kg Maschinengewicht. In der R18 Roctane ist der «Big Boxer» in Schwarz metallic matt beschichtet, die Auspuffanlage ist in «Dark Chrome» gehalten.

Das Fahrwerk ist ein Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen mit einer Hinterradschwinge mit verschraubtem Achsantrieb in Starrrahmen-Optik. Die Teleskopgabel und das direkt angelenkte Federbein verzichten auf einstellbare Dämpfungen und bieten Federwege von 120 und 90 mm. Die BMW R 18 Roctane wird von einer Doppelscheibenbremse vorn und einer Einscheibenbremse hinten in Verbindung mit Vierkolben-Festsätteln verzögert. Einen stilsicheren Auftritt stellen die Leichtmetallräder sicher. Vorne in der Dimension 3,5 x 21 und bereift in 120/70-21 sowie hinten in den Maßen 5,5 x 18 mit einem Pneu im Format 180/55-18.

Die R 18 Roctane hat eine schlank nach hinten zulaufende Stufensitzbank mit Soziushalteriemen für zwei Personen und ist mit Trittbrettern in Verbindung mit einer Schaltwippe ausgestattet. Für eine aufrechte und entspannte Sitzposition sorgt der hohe, in Schwarz beschichtete Lenker. Die Seitenkoffer sind in Fahrzeugfarbe lackiert und bieten jeweils 27 Liter Gepäckvolumen. Serienmäßig ist die R18 Roctane in Schwarz lackiert. Als Sonderausstattung stehen zwei Grautöne zur Wahl.

Serienmäßig sind die drei Fahrmodi «Rain», «Roll» und «Rock» freigeschaltet. Ebenfalls Umfang der Serienausstattung ist die Traktionskontrolle ASC (Automatic Stability Control, abschaltbar) und die Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR). Neben weiteren Optionen ermöglicht eine Rückfahrhilfe komfortables Rangieren und die Funktion Hill Start Control leichtes Anfahren am Berg.

Die hubraumstärksten BMW auch gedrosselt auf 35 kW zu haben und dann mit dem Führerschein A2 zu fahern. Einen Verweis auf die Herkunft dokumentiert der «BERLIN BUILT»-Schriftzug im Zifferblatt des im Scheinwerfer eingelassenen Rundinstruments: Auch die R18 Roctane wird im BMW Motorrad Werk Berlin-Spandau gefertigt. Die umbaufreundliche Architektur lädt ein zum Customizing und zur Individualisierung. Auf den Markt kommen soll die R18 Roctane im Juli dieses Jahres zum Preis ab 25.500 Euro (Schweiz ab Fr. 27.400.-, Österreich 31.900 Euro).