Hoschi Days 2023: Unterhaltung und Action garantiert

Danny MacAskill wird an den Hoschi Days zeigen, was mit einem Fahrrad möglich ist

Die Hostettler Group, unter anderen Yamaha-Importeurin für die Schweiz und Inhaberin der Bekleidungsmarke IXS, lädt an 3. und 4. Juni 2023 einan den Firmansitz in Sursee/Schweiz zu den Hoschi Days.

Die Hostettler Group steht nicht nur für Motorrad, Automobil, Consumer Electronics und Fahrrad, sondern auch für Sport, Erlebnis und Action! Diese geballte Power wird an den 2. Hoschi Days in Sursee (Kanton Luzern/Schweiz) präsentiert. Am 3. und 4. Juni 2023 darf in die actionreiche und emotionale Bike- und Motorradwelt eingetaucht werden.

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Stunt Shows der Trial Circus Tour, Freestyle-Motocross mit Mat Rebeaud, BMX Flattrack mit Chris Böhm und dieses Jahr exklusiv in der Schweiz Danny MacAskill's Drop and Roll Tour. Falls eher Motorsport-interessierte SPEEDWEEK-Leser MacAskill nicht kennen: Der von Red Bull unterstützte Brite zeigt mit dem Fahrrad unglaubliche Tricks.

An den Hoschi Days kann man sich auch selber in den Sattel schwingen: Die neuen Yamaha Motorräder sowie BiXS Fahrräder stehen für ausführliche Testfahrten zur Verfügung und diverse Aussteller von Top Marken der Hostettler Group präsentieren ihre Produkte.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl und das gemütliche Beisammensein gesorgt. Diverse Verpflegungsmöglichkeiten werden vor Ort angeboten, ebenso ein Festzelt mit Unterhaltung. Auch die Kinder werden begeistert sein – gibt es doch auch für die künftigen Kunden der Hostettler Group ein entsprechendes Angebot.