Vespa 946: Sonderedition zum Jahr des Hasen

Piaggio baut eine limitierte und nummerierte Sonderserie der Vespa 946, die dem chinesischen Jahr des Hasen gewidmet ist. Im Rahmen der Lunar Collectio werden elf weitere folgen.

Seit zehn Jahren gibt es die Vespa 946. Aus diesem Anlass hat sich die Marketing-Abteilung des Vespa-Mutterhauses Piaggio etwas einfallen lassen, um passionierte Vespa-Sammler in den nächsten zwölf Jahren zu jährlichen Investition zu verpflichten: Geplant ist über die nächsten zwölf Jahre eine jährliche Sondereditionen der Vespa 946, die den Tieren des chinesischen Mondkalenders gewidmet sind. Klar, dass dereinst für die vollständige, zwölf Vespas umfassende Lunar Collection eine Wertsteigerung zu erwarten ist.

Der 22. Januar 2023 läutet das Jahr des Hasen ein, ein Symbol und Omen für Gelassenheit, Wohlbefinden und Respekt vor der Vergangenheit. Die Vespa 946 10th Anniversary, die dem Jahr des Hasen gewidmet ist, wird in einer limitierten und nummerierten Auflage von 1000 Exemplaren produziert.

Seit ihrem Debüt im Jahr 2013 hat sich die Vespa 946 als Archetyp der Vespa von morgen etabliert. Sie interpretiert die Werte, die Vespa zu einer weltweiten Ikone gemacht haben, mit einem zeitgenössischen Geist und projiziert sie in die Zukunft. Ein Meisterwerk italienischer Handwerkskunst, das heute zu einem echten Sammlerstück geworden ist und in einer eigenen Produktionslinie, die eher einem Haute-Couture-Atelier ähnelt, Gestalt annimmt.

Zitat aus der Pressemitteilung: «Diese spezielle Version Vespa 946 Bunny präsentiert sich in einer Neuauflage des klassischen Vespa-Grüns, das die Liebe zum Spass, zur Unbeschwertheit und zur Natur symbolisiert, die für die in diesem Sternzeichen Geborenen typisch ist. Aus der Karosserie späht die stilisierte Silhouette eines Hasen hervor. Alle Details der Vespa 946 10th Anniversary sind in einem bronzefarbenen Finish mit warmem Effekt ausgeführt. Wie die Handgriffe sind auch die brünierten Steppnähte des schwarzen, doppelt gepolsterten Sattels mit Nadel und Faden von Hand genäht.»

Sachlicher gesehen handelt es sich um einen modernen Roller mit Viertakt-Einzylindermotor mit drei Ventilen, Scheibenbremsen samt ABS und LED-Beleuchtung. Die Motorleistung von 11 PS wird von einer Schlupfregelung kontrolliert auf die Strasse gebracht.

Die Vespa 946 Bunny kann bei den offiziellen Vespa-Händlern vorbestellt werden, zum Preis von rund 12.000 Euro (Schweiz 11.495.-). Enthalten sind ein Helm und ein Topcase, ebenfalls im verspielten Bunny-Design.