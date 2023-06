Ducati für Briefmarkensammler: Bagnaia für 5.50 Euro

Auf einen Beschluss des italienischen Unternehmensministeriums gibt der italienische Staat eine Sonderbriefmarke heraus, um den Gewinn der MotoGP-WM durch Franceso Bagnaia auf Ducati zu würdigen.

Während in deutschsprachigen Ländern die Politiker des Mainstreams in einem weiten Bogen um Motorsportler herumschleichen, freut man sich in Italien hochoffiziell ob den Erfolgen einheimischer Fahrer und Fahrzeughersteller in diesem Sport.

Bagnaia ist der erste italienische Fahrer, der die MotoGP-Weltmeisterschaft auf einem italienischen Motorrad gewann – in Italien auch auf politischer Ebene kein Grund, sich zu entschuldigen, sondern Gelegenheit für berechtigten Nationalstolz. Am Vorabend des MotoGP-Rennens von Mugello wurde eine Sonderbriefmarke präsentiert, mit der die italienische Regierung den Gewinn der MotoGP-Weltmeisterschaft durch Franceso Bagnaia und dazu den Gewinn der Konstrukteurs-WM und der Team-WM durch Ducati im Jahre 2022 würdigt.

Die Grafik der Marke, gestaltet von der Designabteilung Centro Stile Ducati, zeigt eine Zeichnung von Bagnaia auf der Ducati GP22 in den Farbtönen der italienischen Tricolore. Diese Briefmarke ist Teil einer Serie zum Thema Sport, hat einen Wert von 5.50 Euro und wird in 500.024 Exemplaren von der italienischen Post ausgegeben.

Für Briefmarkensammler gibt es einen Folder im A4-Format, der einen Viererblock, eine einzelne Marke, eine abgestempelte Postkarte und eine Bestätigung der ersttagsausgabe enthält. Dieser Folder wird in 500 Poststellen mit speziellem Philatelie-Schalter, in zehn Philatelie-Abteilungen und über die Website der italienischen Post erhältlich sein zum Preis von 63 Euro. Ende Jahr wird diese Marke auch im Philatelie-Verzeichnis 2023 des italienischen Staates aufgeführt sein.