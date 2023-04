Mash erweitert Garantiezeit auf drei Jahre

Seit dem 15. April gilt für alle Neufahrzeuge, die über das Mash Motorcycles-Netzwerk vertrieben werden, eine dreijährige Herstellergarantie ohne Kilometerbegrenzung auf Teile und Arbeitskosten.

Die dreijährige Laufzeit beginnt mit dem Datum der Fahrzeugübergabe durch den Händler und deckt Motorräder und Motorradgespanne ab, die von einem offiziellen Mash-Importeur auf den europäischen Markt und über dessen autorisierten Händlern vertrieben werden und den Marktzulassungen entsprechen.

«Seit mehr als 10 Jahren entwickelt Mash Motorcycles Fahrzeuge mit Leidenschaft und hohen Ansprüchen», versichert Jean-Michel Paquient, Generaldirektor von SIMA, dem Hersteller von Mash Motorcycles. «Daher war es für uns selbstverständlich, unseren zukünftigen Kunden eine 3-jährige Herstellergarantie anbieten zu können.»

Die Marke Mash wurde 2012 vom kürzlich verstorbenen Frédéric Fourgeaud gegründet, dem Präsidenten der SIMA (Société d'Importation de Motos et Accessoires). In Levernois, in der Nähe von Beaune in Burgund, wurden die Entwürfe für das erste Mash-Motorrad präsentiert. Gebaut werden die Motorräder von Mash in China.

Mash war die erste Marke, die ihre 125er im Stil der 70er Jahre designte und so den Neo-Retro-Stil etablierte. Inzwischen umfasst die Mash-Palette rund 15 Motorräder von 50 bis 650 ccm. Seinen Prinzipien blieb Mash bis heute treu: Stil, Preis-Leistungs-Verhältnis, Leidenschaft, Kreativität und einen Geist der Freiheit.