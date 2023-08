Bimota in Deutschland bei vier Kawasaki-Händlern

Die Kooperation von Bimota und Kawasaki wirkt sich nun auch vertrieblich aus.Die Marke Bimota wird in Deutschland ab sofort von vier ausgewählten Kawasaki-Händlern angeboten.

Die beiden aktuellen Bimota-Modelle, die Tesi H2 und die KB4, werden bekanntlich von Kawasaki-Motoren angetrieben. Daher liegt es nahe, Vertragspartner aus dem Händlernetz von Kawasaki zu wählen. Das garantiert Professionalität sowie eine reibungslose Ersatzteilversorgung und Garantieabwicklung.

Vier prominente Kawasaki-Vertragspartner vertreten ab sofort – über Deutschland verteilt – die Marke Bimota. Ebenso gibt es eine neue deutsche Bimota-Website.

Bei den vier Bimota-Händlern handelt es sich um Motbox in 22145 Stapelfeld, Andree KFZ-GmbH in 58454 Witten, Motorrad Höly in 69198 Schriesheim und KawaMotor GmbH in Garching bei München. In der Schweiz wird Bimota seit 2023 von der Emil Weber AG in Rümlang bei Zürich repräsentiert.