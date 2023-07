Yamaha DB40: Retro-sportlicher Dreizylinder-Prototyp

Ein Deltabox-Chassis gibt nur schon optisch viel her

Niall Mackenzie am Start in Goodwood auf dem DB40 genannten Prototypen von Yamaha

Am Goodwood-Festival of Speed hat Yamaha den DB40 genannten Prototyp eines Retro-Sportmotorrads präsentiert, angetrieben vom Dreizylindermotor der MT-09. Hingucker war jedoch das Chassis.

Das Goodwood-Festival of Speed ist einer der gepflegtesten Vintage-Anlässe der Motorenwelt. Ein guter Ort, um ein neues, wenngleich lang erwartetes Modell als Prototyp erstmals offiziell herzuzeigen.

Nachdem Yamaha mit dem 700er Motor des Roadsters MT-07 neben weiteren Modellen auch das Sportmotorrad R7 baut, kann man sich gleiches mit dem Dreizylinder der MT-09 vorstellen. Ein Sportmotorrad, das wie die R7 nicht auf pure Rennstrecken-Performance ausgelegt ist, sondern das auf der Landstrasse brillieren soll, einfach zu fahren ist und trotzdem wie eine Supersport-Rakete aussieht.

In Goodwood fuhr der Schotte Niall Mackenzie (62) den DB40 genannten Prototypen. Mackenzie fuhr in den 1990er Jahren Grand Prix auf 500er Rennmaschinen von Yamaha und schloss die 500er WM sechs Mal in den Top Ten ab.

Der Motor der MT-09, ein Dreizylinder-Reihenmotor, leistet in der derzeit stärksten Version aus 890 ccm Hubraum 119 PS bei 10.000/min und 93 Nm bei 7000/min. Das Getriebe hat sechs Gänge und mit DOHC-Ventilsteuerung, vier Ventilen pro Zylinder und der heute obligaten elektronischen Einspritzung sind die Voraussetzungen gegeben, unter Einhaltung von Euro5 noch ein paar PS mehr rauszuholen.

Hingucker am Prototypen war jedoch das Chassis. Anstelle des in kostengünstiger Druckguss-Technik gefertigten Chassis der MT-09 ist der Prototyp auf einem Alu-Brückenrahmen in markencharakteristischer Deltabox-Bauweise aufgebaut.

Yamaha nutzte die Gelegenheit, um daran zu erinnern, vor 40 Jahren das erste Motorrad mit einem solchen Chassis hergestellt wurde, YZR500 OW61 Werksrennmaschine von 1982. Drei Jahre später wurde das erste Serienmotorrad mit einem Deltabox-Rahmen vorgestellt, die Yamaha TZR250. Bis heute verwendet Yamaha diese Bauweise in seinen Oberklasse-Supersportmaschinen, allen voran die fahrende Legende YZF-R1.

Das Druckguss-Chassis der MT-09 ist mit dem Dreizylindermotor unter anderem vor und hinter dem Zylinder verschraubt. Diese Partie ist auf allen der zahlreichen Fotos wegen des Aufnahmewinkels schräg von vorne von der Verkleidung verdeckt, was kein Zufall sein kann. Yamaha will uns nicht verraten, wie das Prototypen-Chassis an dieser Stelle mit dem Motor verschraubt ist.

Das alles bedeutet wohl, dass Yamaha fast sicher eine Retro-Sportmaschine mit dem 900er Dreizylinder bauen wird. Die Existenz der DB40 bedeutet aber nicht zwingend, dass dieses Motorrad, das R9 heissen könnte, mit einem aufwändig zu fertigenden Deltabox-Chassis ausgestattet sein wird.