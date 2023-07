Exklusiv: Kawasaki ZX-10RR im Look der Werksfahrer

Nur zehn Stück: Kawasaki Ninja ZX-10RR, foliert im Look der Superbike-Werksmotorräder

Kawasaki Deutschland bietet ein auf zehn Exemplare limitiertes Sondermodell der Ninja-Reihe an. Die Ninja ZX-10RR WSBK-Edition orientiert sich optisch an den Werksmaschinen des Kawasaki Racing Teams.

Um die Folierung absolut realitätsgetreu auszuführen, wurden die Arbeiten von den Experten des Racing Teams eigenhändig in der Kawasaki-Zentrale in Friedrichsdorf erledigt. Das Basismotorrad, die Ninja ZX-10RR kommt den Rennmaschinen von Jonathan Rea und Alex Lowes aus der Superbike-WM am nächsten.

Beim Doppel-R-Modell sind zahlreiche Modifikationen für den Einsatz auf der Rennstrecke verwirklicht: Der Motor ist mit leichteren Kolben und Titanpleueln von Pankl Racing Systems ausgestattet. Speziell entwickelte Nockenwellen, DLC-beschichtete Kolbenbolzen und optimierte Ventilfedern werten das Triebwerk mit 998 ccm und mehr als 200 PS zusätzlich auf.

Leichte Marchesini-Schmiederäder bewirken flinkeres Handling.

Zusätzlich sind die zehn Edition-Modelle mit einem Karbon-Endschalldämpfer von Akrapovic und einem getönten Windschild ausgestattet.

Die Ninja ZX-10RR WSBK-Edition wird in einer Stückzahl von zehn Exemplaren aufgelegt. Es handelt sich bei den Motorrädern schon um das Modelljahr 2024, das bereits mit dem das Variable-Air-Intake-System ausgerüstet ist. Dieses System, das die Länge der Ansaugtrichter variiert, kann mittels optionaler Racing-Komponenten (Racing-Kit-Steuergerät, spezieller Kabelbaum und Kontrolleinheit) aktiviert werden. Das System hebt bei hohen Drehzahlen durch Servomotoren den hinteren Teil der Ansaugtrichter ab. Dadurch verkürzt sich die Länge des Ansaugtrakts, wodurch mehr Luft in die Brennräume gelangt. Bei niedrigen und mittleren Drehzahlenbleiben die Trichter abgesenkt, was aufgrund der längeren Ansaugwege und höherer Gasgeschwindigkeiten eine optimale Füllung der Zylinder gewährleistet.

Auch optisch präsentieren sich die Ninjas der WSBK-Edition in Bestform: Sie wurden im KRT-Look der Werksmaschinen foliert. Auf dem Tank befindet sich zudem eine Plakette mit der laufenden Nummer des Motorrads. Zusätzlich erhält jeder Käufer eine exklusive WSBK-Edition-Box. Darin findet er zwei Zertifikate mit den Originalunterschriften von Jonathan Rea und Alex Lowes, einen Glasquader mit gelasertem Modell des Motorrads, einen individuellen Schlüsselanhänger und einen I-Clip. Außerdem erhält er je ein Aufkleber-Set mit der Startnummer von Jonathan Rea, der 65, sowie von Alex Lowes, der 22, um sein Motorrad individuell zu vervollständigen. Der Preis der Ninja ZX-10RR WSBK-Edition beträgt 33.145 Euro, 3550 mehr als die Ninja ZX-10RR in Standard-Ausführung.