Krämer GP2-890RR: Ausschliesslich für die Rennstrecke

Scheinwerfer, Blinker und Rückspiegel braucht es nicht an einem Rennstrecken-Motorrad

Nur das beste Zeug zum Schnellfahren und kein überflüssiger Strassenverkehrs-Balast ist dran an der Krämer GP2-890RR

Auf der Rennstrecke von Brünn präsentiert der deutsche Hersteller Krämer Motorcycles die 2024er Krämer GP2-890RR, ein ausschliesslich für die Rennstrecke gebautes Supersport-Motorrad.

Gemäss Markus Krämer, CEO von Krämer Motorcycles, ist die Krämer GP2-890RR «ein neuer Massstab in ihrer Kategorie», der «Peak of Performance», Krämer Motorcylces’ bisherige Bestleistung.

Mit 138 PS und einem rennfertigen Gewicht von 142 Kilogramm bietet die GP2-890RR gemäss Krämer das beste Leistungsgewicht ihrer Kategorie. Das RR-Modell der GP2-Modellfamilie bietet unter anderem Traktions- und Wheelie-Kontrolle, ergänzt durch verbesserte Aerodynamik, optimierte Fahrwerkskomponenten und eine komplett neue Motorsportelektronik.

Die Krämer GP2-890RR wird weltweit erhältlich, jedoch auf 125 Stück limitiert sein; die Seriennummer wird auf der oberen Gabelbrücke eingraviert. Markus Krämer, CEO und Gründer von Krämer Motorcycles, präsentiert sein neuestes Modell mit Stolz: «Die GP2-890RR repräsentiert unsere Marke perfekt, denn sie vereint die Bestleistungen unserer Entwicklungen in allen Bereichen. Somit ist diese Lancierung auch der optimale Start in ein neues Kapitel von Krämer Motorcycles: Mit der Eröffnung der neuen Fabrik, einem neuen Logo und der GP2-890RR als Peak of Performance.»

Die Krämer GP2-890RR wird von einem Reihenzweizylinder mit 889 ccm von KTM angetrieben, der 138 PS bei 10.100/min und ein Drehmoment von 100 Nm bei 8.200/min liefert. Die GP2-890RR erreicht außerdem eine verbesserte maximale Drehzahl von 11.500/min. In seiner leistungsstärksten Serienversion leistet dieser Motor in der KTM 890 Duke R 121 PS und 99 Nm. Für die beeindruckende Leistungssteigerung um 17 PS verbaut Krämer leichtere Titanventile und -pleuel, Kolben mit zwei Kolbenringen und einer höheren Verdichtung, größere Drosselklappenkörper und eine stärkere Kraftstoffpumpe mit höherem Druck. Dazu wird die obere Ausgleichswelle demontiert und die Kurbelgehäuse-Ausgleichswelle angepasst.

Von Krämer gefertigt wird der Gitterrohrrahmen aus 25CrMo4 Stahl, der für außergewöhnliche Steifigkeit sorgt und die GP2-890RR auf ein rennfertiges Gewicht von 142 kg bringt. Zusätzliche Gewichtseinsparung ergibt sich aus dem Kunststofftank mit 16 Litern Inhalt, der der gleichzeitig das Heck des Motorrads bildet.

Die 2024er Krämer GP2-890RR ist ausschliesslich mit Premium-Komponenten ausgestattet: Darunter doppelte Brembo Stylema-Bremszangen, geschmiedete Dymag-Aluminiumfelgen und erstklassige WP Apex Pro-Federelemente. Premium-Komponenten setzen neue Massstäbe in der Supersport-Kategorie: Die ECU-Konfiguration basiert auf einem Mectronik MKE7 Motorsteuergerät mit integriertem Gyrosensor. Dieses System soll im Grenzbereich Sicherheit vermitteln.

Wen das alles irgendwie bekannt vorkommt: 2021 und 2022 bot KTM das in Zusammenarbeit mit Krämer gefertigte Rennstreckenmotorrad KTM RC8C an. Die auf 100 und dann 200 Stück limitierten Serien waren jeweils innerhalb von Minuten ausverkauft. Derzeit entwickelt KTM ein eigenes Supersport-Motorrad, behält aber die Zusammenarbeit mit Krämer bei, indem Basismotoren und WP-Federelemente geliefert werden.

«Die Krämer GP2-890RR ist ein kompromissloses Rennmotorrad, das beispielhaft zeigt, was möglich ist, wenn man sich ausschließlich auf die Performance auf der Rennstrecke konzentriert. Wir laden Racer, Trackday-Fahrer und selbstverständlich auch die Konkurrenz dazu ein, die Krämer GP2-890RR auf der Rennstrecke zu erleben und sich selbst ein Bild davon zu machen, wo dieses Motorrad die Massstäbe der Performance in der Supersport-Kategorie setzt», sagt Jensen Beeler, Global Head of Sales bei Krämer Motorcycles.

Die ab September 2023 erhältliche Krämer GP2-890RR wird das erste Motorrad sein, das im neuen Werk von Krämer Motorcycles in Burghausen/D vom Band läuft und das neue Logo- des Unternehmens trägt. Die Preise für die Krämer GP2-890RR beginnen bei 41.990 Euro in Europa. Vorbestellt werden kann das neue Motorrad ab sofort bei Krämer Motorcycles oder den Krämer-Vertriebspartnern.