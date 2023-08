TVS: Streetfighter-Kopie der BMW G310R

Hierzulande in einem Werbevideo undenkbar: Im Wheelie in die 15-Meilen-Zone

Der indische Hersteller baut bekanntlich für BMW die Einsteiger-Modelle mit 310 ccm und unter dem Namen TVS Apache RR310 ein Sportmotorrad. Nun kommt bei TVS ein Streetfighter hinzu.

Den indischen Hersteller TVS wurde hierzulande allenfalls bekannter durch die Übernahme von Norton im April 2020. Dennoch leben in Europa etliche Motorrad-Entusiasten mit Motorrädern von TVS ihre Leidenschaft – wenngleich auf dem Tank das BMW-Logo prangt.

Kürzlich feierten TVS und BMW das zehnjährige Bestehen ihrer Partnerschaft. Im Rahmen dieser Partnerschaft mit BMW baut TVS seit 2015 die BMW-Modellreihe mit 310 ccm: Für Europa den Roadster G310R und die Leichtgewichts-Reise-Enduro G310GS. Für die asiatischen Märkte gibt es seit 2018 zusätzlich die supersportliche G310RR, abgeleitet von der TVS Apache RR310. 140.000 Motorräder wurden bislang abgesetzt.

Nun geht es den umgekehrten Weg: In Indien kündigt TVS mit Teaser-Videos eine unverkleidete Version auf Basis der Apache RR310 an – oder eher auf Basis der BMW G310R? Jedenfalls wird das Motorrad entweder im Slide oder auf dem Hinterrad fahrend gezeigt, und als der Fahrer mit hoch erhobenem Vorderrad in eine auf 15 mph (24 km/h) Zone einfährt, ist unsereins angenehm berührt.

Bis auf ein aggressiver gestaltetes Design mit Stummelheck und andere Gussräder scheint die technische Basis der BMW G310R unverändert übernommen. Wie im Falle der TVS Apache RR310 dürfte auch die Roadster-Version nicht in Europa angeboten werden.