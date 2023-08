Speer Racing: Hockenheim auf der Linie der IDM

Speer Racing lockt kurzfristig mit zwei naheliegenden Zusatzterminen in Hockenheim und Anneau du Rhin. In Hockenheim wird unmittelbar nach dem IDM-Rennwochenende gefahren.

In Hockenheim können am 25. September 2023, unmittelbar nach dem Rennwochenende der IDM, die Teilnehmer eines kurzfristig angesagten Renntrainings von Speer Racing auf dem Gummiabrieb von Florian Alt, Toni Finsterbuch und Hannes Soomer die korrekte Linie erschnüffeln und hoffentlich eine neue persönliche Bestzeit fahren.

Am 3. Oktober kann der Tag der deutschen Einheit mit Speer Racing auf der Rundstrecke von Anneau du Rhin bei einem Sportfahrertraining in drei Gruppen zelebriert werden.

Wem beides noch zu lange hin ist oder wer länger auf die Strecke will, für den gibt es auch noch Restplätze in Most vom 08.-10. September 2023. Als besonderes Highlight können hier Motorräder von Alpha Racing (Basis: BMW S1000RR) oder die neue Krämer GP2-RR gefahren werden.