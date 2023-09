Brabus 1300R Masterpiece: 50 Stück, 49.900 Euro

Rundscheinwerfer in LED-Technik, umrahmt von Karbon

Edelste Materialien und vor allem viel Sichtkarbon an der Brabus 1300R Masterpiece Edition

Brabus veredelt nochmals 50 Stück der KTM 1290 Super Duke R Evo zur Brabus 1300R Masterpiece Edition. Wer eine will, sollte sich das nicht zu lange überlegen.

Im Februar 2022 wurde das erste Brabus Motorrad präsentiert, die Brabus 1300R auf Basis der 1290 Super Duke R Evo, in zwei Farben und auf jeweils 77 Exemplare limitiert. In weniger als zwei Minuten waren damals alle verkauft. Ähnlich schnell war die zweite Auflage, die Edition 23 mit zwei Mal 145, also insgesamt 290 Motorrädern, vergriffen.

Brabus lässt diese Serienproduktion nun auslaufen und baut zum Abschied nochmals 50 Stück der Brabus 1300R Masterpiece Edition. Zweimal 25 aufwendig veredelte Motorräder in den Farben «Onyx Black» oder «Diamond White», die durch ausgesuchte Elemente in «Frozen Gold» und ein nochmals erweitertes Karbon-Paket noch extravaganter gestaltet sind.

Ein Highend-Bike wie die KTM 1290 Super Duke R Evo zu veredeln und diesem Motorrad ein ganz spezielles Profil in der charakteristischen Brabus Designsprache mit hochwertigen Sicht-Carbon-Elementen zu verleihen: Diese Philosophie traf den Nerv von Zweirad-Connaisseurs aus aller Welt perfekt. Nach zwei ausverkauften Sonderserien gibt es jetzt zum Produktionsende dieses Hyper-Naked-Bikes die letzte Gelegenheit, sich eines der außergewöhnlichsten Motorräder der Welt zu sichern, welches das Potenzial zu einem begehrten Sammlerstück hat.

Ab sofort gibt es die exklusive Brabus 1300 R Masterpiece Edition. In zwei Varianten, mit jeweils 25 Bikes in den Farben «Onyx Black» und «Diamond White», die gegenüber den vorherigen Sonderserien über ein noch umfangreicheres Karbon-Paket verfügen. Dazu gehören Cover für die Einarmschwinge und die Rahmendreiecke unter Tank und Sitz, eine Blende für die Instrumentenhalterung, sowie eine Abdeckung für die Oberseite des Lichtmaschinendeckels.

Von vorne kann dieses exklusive Hyper-Naked-Motorrad aus der Brabus Manufaktur sofort an seinem einzigartigen Design mit einer Frontmaske mit großem, rundem LED-Scheinwerfer und markanten Seitenteilen mit integrierten Winglets identifiziert werden. Diese Optik-Elemente werden genauso in Sichtkarbon produziert wie Partien des Frontfenders oder diverse Cover am Motor. Beim Start des Motorrads zeigt das TFT-Display der 1300 R eine speziell für diese Brabus Limited Edition programmierte Animation.

Beide Farbversionen sind mit einem mattschwarz lackiertem Gitterrohrrahmen und dem kraftvollen KTM V2-Motor mit 1,3 Liter Hubraum ausgerüstet, der 180 PS bei 9500/min und 140 Nm bei 8000/min bereitstellt. Damit katapultiert es die Masterpiece Edition nur 3,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 270 km/h.

Das semiaktive WP-Fahrwerk garantiert ein sportliches und sicheres Handling. Im Auto-Modus adaptiert es sich selbständig an Streckenverhältnisse und Fahrweise. Optional kann der Fahrer per Knopfdruck am Lenker manuell zwischen verschiedenen Setups von betont komfortabel bis rundstreckentauglich straff wählen. Ebenso stehen auch für die Motorelektronik verschiedene Modi bereit, die die Leistungsentfaltung in fünf Stufen zwischen sanfterer Kraftentfaltung bei regennasser Fahrbahn bis zu maximalem Power-Output für die Rennstrecke verändern.

Zur sportlichen Orientierung dieses Sondermodells gehört auch eine maßgeschneiderte Rad/Reifen-Kombination. Unter Einsatz von Schmiede- und CNC-Technologie werden die speziell für diese Motorräder entwickelten Brabus Monoblock-Räder gefertigt. Für die Msaterpiece Edition sind sie passend zu ihrem Namen in Gold-Finish gehalten.

Die exklusive Farbgebung der Räder setzt sich auch bei weiteren Details der Brabus 1300R Masterpiece Edition fort. Dazu gehören Highlight Features in «Frozen Gold» wie die Winglets, Signature Stripes an Front und Heck sowie die Ringe an den beiden Schalldämpfern der Brabus Sportauspuffanlage. Natürlich überzeugt der Brabus Auspuff nicht nur durch seine ausgefeilte Optik, sondern auch durch einen noch aggressiveren Sound des Zweizylinders.

Damit ist das exklusive Motorrad der jüngsten Kooperation von KTM und Brabus die perfekte Wahl für sportlich orientierte Zweiradfans, die sich ein sportliches Naked-Bike mit herausragender Fahrdynamik und extravagantem Design wünschen. Ab sofort zu bestellen in einer limitierten Auflage von jeweils 25 Exemplaren in «Onyx Black» oder «Diamond White» zum Preis von 49.900 Euro.

Jedes Motorrad der Masterpiece Edition wird mit exklusivem Zubehör geliefert: Dazu gehört ein maßgeschneidertes Indoor-Cover für das Motorrad genauso wie eine Matte im Brabus-Design für den Parkplatz in der heimischen Garage, beide selbstverständlich mit goldfarbenem Brabus Masterpiece Emblemen. Die Schlüssel für jedes Bike werden in einer exklusiven Karbon-Box mit dem Logo dieser Limited Edition ausgeliefert. Zusätzlich erhält jeder der 50 Eigner dieses Motorrads die Gelegenheit zu einer exklusiven Führung durch die Brabus Manufaktur in Bottrop.