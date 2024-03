Moto Guzzi sichert sich Modellname Stornello – wozu? 04.03.2024 - 10:00 Von Rolf Lüthi

© Moto Guzzi Die letzte Moto Guzzi mit der Modellbezeichnung Stornello: V7 II Stornello von 2016, limitieret auf 1000 Stück

Stornello war in den 1960er Jahren Modellname eines 125er Strassenmotorrads von Moto Guzzi. Nun hat sich Moto Guzzi diese Namensrechte gesichert, was ein weites Feld an Spekulationen erschliesst.