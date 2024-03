Mit dem Sternmotor-Chopper in den Sanddünen

Der Schauspieler Chris Hemsworth hat auf Instagram ein Foto veröffentlicht, dass ihn auf einem Chopper mit Sternmotor in den Dünen der australischen Wüste zeigt.

Wer den Film «Mad Max – Fury Road» gesehen hat, kennt auch die Filmfigur Furiosa. Derzeit wird der Film «Furiosa: A Mad Max Saga» gedreht, der die Geschichte der einarmigen Lastwagenfahrerin Furiosa zum Thema hat.

Regisseur ist wiederum George Miller, der schon die bisherigen vier Mad Max Filme gedreht hat. Stars neben den Schauspielern sind in den Endzeit-Geschichten von Miller skurrile Fahrzeuge, von denen fast alle funktionstüchtig sind.

Furiosa wird gespielt von Anya Taylor-Joy. In der Geschichte, in der wie immer bei Miller die Welt im Begriff ist, unterzugehen, zerfallen die Zivilisationen und wilde Horden kämpfen um Vorherrschaft, Territorien, Wasser oder Benzin.

In der Furiosa-Story spielt der Australier Chris Hemsworth den Kriegsherr Dementus, der eine Bande von Motorradfahrern anführt. Da braucht er natürlich ein entsprechendes Motorrad. Sein Langgabel-Chopper wird angetrieben von einem Siebenzylinder-Sternmotor und dürfte, so wie wir Regisseur Miller kennen, nicht einfach ein Dekorations-Requisit sein, sondern tatsächlich aus eigener Kraft fahren können.

SPEEDWEEK wünscht Hemsworth an dieser Stelle viel Spass und gute Fahrt. Furiosa: A Mad Max Saga soll am 23. Mai in die deutschen Kinos kommen.