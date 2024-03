Matthias Meindl: YouTuber kann auch Fahrwerk

Nicht nur als Instruktor und als Motorrad-Erklärer auf YouTube ist Matthias Meindl am Start. Jetzt kann man ihn auch in Sachen Fahrwerk mieten, wo er mit praktischen Beispielen Fachwissen vermittelt.

Eine sehr interessante Fortbildung zum Thema Fahrwerkstechnik durften die Zweiradmechatroniker – Klassen KMF 12 und MT 12 C aus Straubing mit Matthias Meindl erleben. Dieser gründete die Firma SBK-TECH GmbH, um Motorradfans bei allen Problemen rund um das Fahrwerk tatkräftig zu unterstützen.

«Mit vielen Jahren im Motorradsport bringt Matthias Meindl viel Erfahrung mit und hat das Thema Fahrwerk am Motorrad zu seiner Parade-Disziplin erkoren», erklären die Straubinger Verantwortlichen. «Als Testpilot für Michelin Reifen und Rennstrecken-Instruktor verfügt er über viel Hintergrundwissen und Erfahrungen in der Fahrwerkstechnik. Somit fesselt er die Schüler mit Erzählungen aus seinem sportlichen und beruflichen Leben.»

In seinem theoretischen Abspann erklärt Meindl, auch auf seiner Homepage SBK TECH SUSPENSION nachzulesen, dass das Fahrwerk an einem Motorrad für viele ein Buch mit sieben Siegeln ist. Jedoch ist es unverzichtbar für jeden Zweiradmechatroniker, sich damit auseinanderzusetzen. «Alle Motorrad-Hersteller liefern einen Fahrwerkskompromiss aus und jeder Zweiradbetrieb sollte das Fahrwerk auf das Einsatzgebiet, Körpergewicht und Geschwindigkeit eines jeden Zweiradlers abstimmen», erklärte Meindl in seinem Vortrag.

Besonders beeindruckend waren für die Auszubildenden die Zusammenhänge von Geometrie, Feder und Dämpfung. Die Analysen von Federraten, Federvorspannung und dem daraus resultierendem Negativ-Federweg. In dieser Expertenschulung wurde den Schülern anschaulich erklärt, welche Möglichkeiten sie als Zweiradmechatroniker haben, um Probleme am Fahrwerk zu beseitigen. Meindl beschrieb mit praktischen Beispielen an seinem mitgebrachen Rennmotorrad, welche Arbeitsschritte am Fahrwerk notwendig sind, wenn der Reifen aufreißt, das Bike weite Kurvenradien fährt, die Bremsstabilität zu wünschen übriglässt und das Heck am Kurvenausgang pumpt.

Am Ende waren trotz der vielen Informationen alle Teilnehmer von der Fahrwerksschulung begeistert und diskutierten bereits mögliche Ziele, die gewonnen Erkenntnisse in ihren Ausbildungsbetrieben umzusetzen.

Matthias Meindl ist mit seinem neuen Geschäftszweig ab sofort für jedermann buchbar.