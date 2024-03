Live Wire S2 Mullholland: 2. Modell auf S2-Plattform

Konventionelle Anmutung, die an ein Motorrad mit Verbrennungsmotor erinnert: Live Wire S2 Mullholland

Die Harley-Tochterfirma Live Wire bringt in den USA und Kanada ein zweites Modell auf der S2-Plattform auf den Markt, genannt Mullholland. Der Elektro-Cruiser kostet dort 15.999 $. ​

Der Mullholland Highway verläuft im Hinterland von Los Angeles durch ein Hügelgebiet. Vom Rock Store Café, wo sich die Petrolheads auf zwei und vier Rädern treffen, führt eine rund fünf Kilometer lange, kurvenreiche Strecke Richtung Westen – dreieinhalb Showmeilen, auf der die Reserve-Bagnaias ihr Können vorführen. Der ganze Mullholland Highway ist rund 40 km lang und führt von Woodland Hills, einem Aussenquartier von Los Angeles, zur Pazifikküste westlich von Malibu.

Ein schöner Name für eine schöne Strecke und für ein Elektromotorrad, das gemäss Hersteller bei Highway-Geschwindigkeit (55 mph = 88 km/h) 73 Meilen oder 117 km weit kommt. Man kann also den Mullholland Highway einmal hoch und wieder runter fahren und hat immer noch genug Restreichweite, um zurück nach Malibu zu gelangen.

Erinnert die Live Wire S2 Del Mar an einen Flattracker, ist die Mullholland eher ein Cruiser. Im Stadtverkehr ist eine Reichweite von 193 km angegeben. 84 PS, 257 Nm und 196 kg stehen im Datenblatt. An der Schnellladestation Level 2 dauert es 78 Minuten, um die Batterie mit der Kapazität von 10,5 kWh von 20 % auf 80 % Ladezustand zu laden.

Wegen der sehr speziellen Messmethode, welche Elektroantriebe krass bevorzugt, können die S2-Modelle in Europa mit A2-Führerschein gefahren werden. Die S2 Mullholland wird vorerst nur in den USA und Kanada ausgeliefert, in Europa soll sie 2025 auf den Markt kommen.