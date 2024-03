Pierer Mobility übernimmt Mehrheit bei MV Agusta

Pierer Mobility AG übernimmt früher als ursprünglich geplant die Mehrheit an MV Agusta

Mit der Übernahme von 50,1 % übernimmt KTM die industrielle Führung von MV Agusta. Hubert Trunkenpolz löst Timur Sardov als CEO ab. Der MV-Standort in Varese/Italien soll beibehalten werden.

Im November 2022 hat die KTM AG, ein Tochterunternehmen der Pierer Mobility AG, im Rahmen einer Kapitalerhöhung 25,1% an der MV Agusta Motor S.p.A. mit Sitz in Varese (Italien) erworben. Die KTM AG hat im Rahmen dieser Kooperation im Oktober 2023 das Management der Zuliefererkette und den Einkauf der MV Agusta übernommen. Darüber hinaus wird die Produktpalette von MV Agusta zum Teil auch über das weltweite Vertriebsnetz der Pierer Mobility vertrieben.

Zur Pierer Mobility gehören die drei Motorradmarken KTM. Husqvarna und GAGAS und arbeitet mit dem indischen Hersteller Bajaj und dem chinesischen Hersteller CF Moto zusammen.

Ursprünglich hatte die Pierer Mobility kommuniziert, die Mehrheit bei MV Agusta auf 2026 zu übernehmen. Nun wurde die zum 31. Dezember 2025 gewährte Call-Option zum Erwerb der Mehrheit an der MV Agusta Motor S.p.A. bereits jetzt ausgeübt. Unter einer Call-Option versteht man das Recht, einen Vermögenswert (in diesem Fall 25 % der Anteile an MV Agusta) zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis zu kaufen.

Der Kaufpreis für die nun übernommenen 25% der Anteile wurde entsprechend der bisher vereinbarten Bewertungsmethode (EBITDA Multiple) berechnet. Somit übernimmt die KTM AG die Mehrheit und auch die industrielle Führung der MV Agusta Motor S.p.A. Mittelfristig ist ein jährliches Produktionsvolumen von mehr als 10.000 Stück MV Agusta Premium Motorrädern am MV-Standort in Varese geplant.

Mit der vorzeitigen Übernahme der Mehrheit übernimmt Hubert Trunkenpolz, Vorstandsmitglied der Pierer Mobility AG, bei MV Agusta die Funktion als CEO und Vorsitzender des Verwaltungsrates. Der bisherige CEO, Timur Sardarov, steht dem Unternehmen weiter als Stellvertreter des Vorsitzenden, Markenbotschafter und Berater zur Verfügung.