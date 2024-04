Aegerter und Agostini bei Hostettler Opening 05.04.2024 - 10:24 Von Esther Babel

Ausflugsziel fürs Wochenende

In Zürich Nord hatte Emil Weber an die 30 Jahre lang sein Unternehmen. Ende 2023 verkaufte er seine Firma an die Hostettler Moto AG. Am 6. Und 7. April wird die Neueröffnung gefeiert.