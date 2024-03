World Ducati Week 2024: Tickets ab sofort erhältlich

Der Countdown für die 12. Ausgabe läuft: Vom 26. bis 28. Juli 2024 treffen sich die leidenschaftlichen Ducatisti an der World Ducati Week auf dem Misano World Circuit an der adriatischen Riviera.

Die World Ducati Week ist ein riesiges Fest, das Menschen aus allen Teilen der Welt anzieht, die nach Italien kommen, um ihre Leidenschaft für die Welt der Zweiräder und die roten Motorräder aus Borgo Panigale zu feiern.

Es ist ein einzigartiges Ereignis für alle, die Motorräder in ihrem Herzen tragen. Die Ducatisti und Fans jeden Alters können ihre Leidenschaft bei Fahrerlebnissen, Lebensgeschichten, Premieren neuer Produkte, Motorradparaden, Treffen mit Rennfahrern und vielen weiteren Aktionen voll ausleben.

Das große, von Ducati organisierte Treffen wird von Ausgabe zu Ausgabe größer und in Borgo Panigale hat man bereits mit den Vorbereitungen begonnen. Sowohl tagsüber als auch abends gibt es viel zu entdecken und zu erleben. Zentraler Punkt der Veranstaltung ist das Universum von Ducati Corse. Die Ducati-Spitzenfahrer aus der MotoGP und der Superbike-WM haben bereits ihre Teilnahme bestätigt.

Im Programm, das sich noch in der Planung befindet, gibt es bereits einen Fixpunkt: Das «Race of Champions» ist erneut der Höhepunkt der World Ducati Week. Am Freitag, dem 26. Juli, und am Samstag, dem 27. Juli, werden die Ducati Piloten auf der Strecke von Misano ein unvergessliches Rennen bestreiten. Für Motorsport-Begeisterte ist es eine einmalige Gelegenheit, ihre Idole hautnah in Aktion zu erleben.

Die Tickets für die Teilnahme an der WDW 2024 können auf der Ducati Website erworben werden und sind als Biker-Pass (Teilnehmer mit Motorrad) und als Visitor-Pass (Sozius oder Teilnehmer zu Fuß) mit Gültigkeit für einen oder alle drei Tage erhältlich.

Beide Pässe ermöglichen den Zugang zu allen öffentlichen Bereichen und die kostenlose Teilnahme an zahlreichen Aktivitäten: von Wettbewerben über Gespräche mit Ducati-Ingenieuren, -Designern und -Experten bis hin zu Autogrammstunden mit den Rennfahrern.

Der 3-Tages-Pass bietet darüber hinaus die Möglichkeit, mit dem eigenen Motorrad auf der Strecke zu fahren, Testfahrten mit Ducati Modellen und die Riding Experiences (die später über eine spezielle Plattform mit dem Code des Tickets gebucht werden können). Außerdem können alle Inhaber eines WDW-Tickets das Ducati Werk und das Museum in Borgo Panigale zu einem ermäßigten Preis besuchen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist für Minderjährige bis 18 Jahre in Begleitung, für alle Teilnehmer aus Asien, Afrika, Amerika und Ozeanien sowie für Menschen mit Behinderungen und ihre Begleitpersonen frei. Mitglieder eines Ducati Owners Clubs bekommen Tickets zum ermässigten Preis, ebenso bieten Ducati-Händler ermässigte Tickets an.