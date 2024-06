Kult: Motorradfahrer-Blutspenden Glaubenberg/Schweiz

Mitten im Kurvenparadies der Zentralschweiz können Motorradfahrer am Wochenende vom 29./30. Juni Gleichgesinnte treffen, Blut spenden und neue Motorräder Probe fahren.

Während der Sommermonate können Blutkonserven knapp werden – weshalb das Motorradfahrer-Blutspenden, das heuer zum 41. Mal stattfindet, beim Roten Kreuz hoch willkommen ist. Dieses findet am Wochenende vom 29./30. Juni beim Berghotel Langis auf dem Passübergang Glaubenberg (N 46.8926/E 008.1077) in der Zentralschweiz statt.

Blut spenden können alle gesunden Personen ab 18 Jahren, die mehr als 50 kg wiegen und bei der ersten Spende nicht älter als 60 Jahre alt sind. Den Blutspendern wird gedankt mit einer Bratwurst oder Pommes als Stärkung für die Weiterfahrt.

Die Passabfahrt sollten Blutspender erst nach einer Pause von 30 Minuten unter die Räder nehmen, weshalb Aussteller mit Infos zu Motorradreisen, Bekleidung und Zubehör diese Wartezeit verkürzen. Wer länger verweilen will, kann auf der Glaubenberg-Passstrasse Motorräder von BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha, Zero, Can Am, Aprilia und Moto Morini Probe fahren.

Das Töff-Blutspenden Glaubenberg 2024 ist eine gemeinsame Aktion von Moto.ch, Polo Motorrad, dem Schweizerischen Auto- und Motorradfahrer-Verband (SAM), der Interregionalen Blutspende SRK, und weiteren Partnern.