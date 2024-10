Kawasaki: Zwei Retro-Modelle mit 230 ccm

Kawasaki Meguro S1: Der Name erinnert an die japanische Marke, die 1964 im Kawasaki-Konzern aufging

Für die Fortbewegung ohne Zeitdruck auf zwei Rädern erweitert Kawasasi seine Neoklassiker-Baureihe um zwei Entscheunigungsapparate für Geniesser.

Die Kawasaki W230 und die Meguro S1 richten sich an Einsteiger, die eleganten Vintage-Style mit moderner Technik kombinieren möchten. Die beiden Modelle, die sich nur im Design unterscheiden, erinnern an die große Tradition beider Marken.

Die Geschichte der W-Modelle von Kawasaki begann mit der 650W1 von 1966. Weiter zurück reicht die Motorradhistorie der japanischen Marke Meguro, die bereits vor 100 Jahren gegründet wurde. In den 1960er-Jahren erfolgte die Übernahme durch Kawasaki. Mit der neuen Meguro S1 erinnert Kawasaki an die erfolgreiche Zeit der japanischen Kultmarke.

Herzstück beider Modelle ist ein simpler, luftgekühlter Einzylindermotor mit 233 ccm. Mit 67 mm Bohrung und 66 mm Hub ist der Einzylindermotor fast quadratisch ausgelegt. Es ist schon eine Weile her, dass wir an dieser Stelle von einer simplen Ventilsteuerung mit einer obenliegenden Nockenwelle und zwei Ventilen schreiben durften. Vibrationen werden durch eine Ausgleichswelle eingedämmt. 18 PS bei 7000/min und 18,6 Nm bei 5800/min sind das – angesichts des überschaubaren technischen Aufwandes – respektable Resultat.

Ein sicherer Stand wird kleineren Piloten und Pilotinnen durch die Sitzhöhe von 745 mm garantiert. Mit nur 143 kg Gewicht gehören die beiden neuen Modelle außerdem zu den leichtesten ihrer Klasse. Daraus ergibt sich ein Leistungsgewicht, das bei richtiger Bedienung des Sechsgang-Getriebes problemloses Mitschwimmen im Verkehr ermöglicht.

Das Fahrwerk besteht aus einem Semi-Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, einer 37er Teleskopgabel und zwei fünffach in der Federbasis einstellbaren Federbeinen hinten. Die Schutzbleche sind in Stahl gefertigt, was den klassischen Look gemeinsam mit dem Auspuff im Retro-Style und den Speichenrädern betont. Stilsicher fügen sich die wunderschönen Rundinstrumente ins Gesamtkonzept ein.

Die beiden Modelle unterscheiden sich rein optisch: Die W230 besitzt einen lackierten Tank, bei der Meguro S1 ist er verchromt. Der gesamte Auftritt samt Sitzbankdesign wurde speziell auf die jeweilige Linienführung angepasst.

Die W230 und die Meguro S1 werden zum Saisonstart 2025 bei den Kawasaki-Händlern verfügbar sein. Die erste Präsentation für die Öffentlichkeit findet auf der Intermot in Köln (5. bis 8. Dezember 2024) statt, die Preise stehen noch nicht fest.