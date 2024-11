Motorsport Classic 2025: Ein sicherer Wert

​Der beste Klassik-Motorsportkalender in stilvollem Schwarz/Weiss verwöhnt uns auch für 2025 mit dem Feinsten aus der goldenen Ära des Renn- und Rallyesports, dank des Hauses McKlein.

In einer turbulenten, rasant veränderlichen Welt ist es zwischendurch schön, sich auf etwas verlassen zu können: Seit Jahren entzückt McKlein weltweit die Motorsportfreunde mit einem stilsicheren Schwarz-Weiss-Wandkalender von höchstem Niveau. Und das gilt auch für die Ausgabe 2025, mit der inzwischen 25. Ausgabe von «Motorsport Classic».

Die Zeit von den 1950ern bis in die 1970er gilt für viele Rennsportfreunde als goldene Ära des Motorsports, mit rasanten Entwicklungen punkto Technik und Abenteurer-Romantik an der Strecke.

Die besten Sport- und Tourenwagen-Piloten der Welt mussten in Le Mans oder am Nürburgring ihre Sprinterqualitäten unter Beweis stellen – denn sie eilten nach dem Fallen der Startflagge zu ihren Fahrzeugen, um mehr oder weniger flott loszubrausen. Wer könnte sich so etwas heute noch vorstellen?

Liegengebliebene Fahrer reparierten schon mal entlang der Strecke ihr Auto, holten sich dazu an der Box Ersatzteile, Kraft- und Schmierstoffe ab oder griffen zur Schaufel, wenn sie ihren Wagen sprichwörtlich in den Sand gesetzt hatten.



In der Formel 1 versuchten die besten Ingenieure der Vollgasbranche, den Acht- und Zwölfzylinder-Rennwagen so etwas wie Aerodynamik zu verpassen. Es gab wundervolle Windschattenschlachten, und kein Fahrer hat über abbauende Reifen gejammert oder über Tücken der Energie-Rückgewinnung. Ach ja, und geflucht wurde damals ungestraft.



Auch die jüngste Ausgabe von «Motorsport Classic» entführt uns an die faszinierendsten Renn- und Rallye-Orte der Welt, mit zwei Motiven pro Monat.



Auf dem Titelbild setzt Brian Redman im Porsche 908 zum Höhenflug an. Der wendige 908er war wie gemacht für die Nordschleife.



Wir erleben den grossen Juan Manuel Fangio mit dem Mercedes-Silberpfeil in Monte Carlo und eine einsame Fotografin beim 1000-Kilometer-Rennen in Buenos Aires, den Maserati von Masten Gregory im Sucher.



Wir lernen, dass ein Shelby Cobra Daytona Coupé als ganz passables Motorboot durchgeht, wenn wie in Sebring 1965 der Himmel seine Schleusen öffnet.



Wir erinnern uns gerne an die fabelhaften Tourenwagenduelle zwischen BMW mit dem CSL Coupé und Ford mit dem bulligen Capri, zu sehen hier auf dem Norisring 1975, am Lenkrad Virtuosen wie Hans-Joachim Stuck und Jochen Mass.



Und wir staunen über die Verhältnisse bei East African Safari 1960, wo zur Abkühlung von Mensch und Maschine ein Kübel Wasser gute Dienste leistete.



Jedes Bild wird in wenigen Sätzen fachkundig erklärt. Die goldene Ära des Motorsports mag vergangen sein, dank «Motorsport Classic 2025» wird sie aber nicht vergessen.





Das Wichtigste in Kürze



Motorsport Classic 2025

Herausgeber: McKlein Publishing

Fotografie: McKlein Archiv

Format: 67 x 48 cm

Seitenzahl: 26

Fotos: 25 in Schwarzweiss (2 Motive pro Monat)

Ausstattung: Spiralbindung, eingeschweisst, im Versandschuber verpackt

ISBN: 978-3-947156-60-3

Preis: 49 Euro



Erhältlich im Fachhandel oder beim:

RacingWebShop

Hauptstr. 172

51143 Köln

Deutschland

Tel.: +49 (0)2203-9242570

Fax: +49 (0)2203-9242590

www.racingwebshop.com