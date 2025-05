Neu und limitiert: Triumph Speed Triple 1200RX

Mit der RX cruist man nicht in den Sonnenuntergang, man jagt den letzten Sonnenstrahlen hinterher

An der limitierten RX ist ein Schalldämpfer von Akrapovic serienmässig dran

Mit der neuen Speed Triple 1200RX präsentiert Triumph eine edle, sportliche Version der Speed Triple. Die RX kommt mit dem semiaktiven Öhlins Smart EC3 Fahrwerk. Es wird nur 1200 Stück geben.

Als neues Spitzenmodell der Triumph Roadster-Modelle präsentiert der britische Traditionshersteller für 2025 die auf 1200 Stück weltweit limitierte Speed Triple 1200RX. Wer eine will, sollte nicht zu lange zögern und muss für diese Exklusivität zusätzlich einen Bückling machen. Die an der RX angeklemmten Lenkerstummel sind 69 mm niedriger und 52 mm weiter vorne gnädigerweise oberhalb der nun gefrästen oberen Gabelbrücke angeklemmt als bei der aktuellen Speed Triple 1200RS. Passend dazu sind die Fußrasten der RX 14,5 mm höher und 25,5 mm weiter hinten montiert als beim RS-Modell.

Das elektronische Fahrwerk von Öhlins beinhaltet neben Gabel und Federnein auch einen SD EC-Lenkungsdämpfer. Die permanent unter Druck stehende Konstruktion des Lenkungsdämpfers gewährleistet absolut spielfreie Funktion. Die Steuerung der elektronischen Feder- und Dämpfungselemente inklusive des Lenkungsdämpfers erfolgt durch das Öhlins Smart EC3-System. Das System kann über das Öhlins Objective Based Tuning Interface auf dem Instrumentenpanel eingestellt werden.

Ein Akrapovič-Schalldämpfer ist am RX-Modell serienmäßig verbaut. Dessen Außenhülle und Halterung besteht aus Titan, die Endkappe und die Auspuffklappenabdeckung aus Kohlefaser.

Der markante Look der RX wird durch ein exklusives Grafikdesign in Gelb mit Grau mit weißen Akzenten unterstrichen. Der vom Rennsport inspirierte vordere Kotflügel und die Tankverkleidung aus Karbon tragen zur Exklusivität des Designs bei.

Genau wie die neue Speed Triple 1200RS bietet auch die RX satte Dreizylinder-Power: Der 1160er Dreizylindermotor leistet 183 PS bei 10.750/min und 128 Nm bei 8.750/min. Dazu kommen eine direkte Gasannahme und eine gleichmäßige Leistungsentfaltung. Die überarbeitete dynamische Auswuchtung der Kurbelwelle, die erstmals bei der RS zum Einsatz kam, sorgt für eine deutliche Verbesserung des Motorrundlaufs.

Das Ausstattungs- und Technologiepaket der aktuellen Speed Triple bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten. Das semiaktive Öhlins SmartEC3-Fahrwerk der neuesten Generation umfasst das Öhlins Objective Based Tuning Interface (OBTi), mit dem der Fahrer die dynamischen Dämpfungseigenschaften für die verschiedensten Fahrsituationen sehr leicht anpassen kann.

Außerdem gibt es eine neue, unabhängig einstellbare Wheeliekontrolle, eine Motorbremssteuerung, ein Brems-Slide-Assist-System sowie einen Tempomat. Weitere Ausstattungshighlights sind Brembo Stylema-Bremszangen mit Brembo MCS-Handbremszylinder mit einstellbarem Hebelweg und Übersetzungsverhältnis. Die Pirelli Diablo Supercorsa SP V3-Reifen liefern beste Rennstrecken-Performance bei einem vollständig straßenzugelassenen Reifen.

Die Speed Triple 1200RX ist ab Ende Mai 2025 verfügbar. Der Preis beträgt in Deutschland 21.695 €, in der Schweit Fr. 21.995.- und in Österreich 25.595 €.