KTM AG: Zöchling nicht mehr an Bord – Bajaj übernimmt

Bei der KTM-Mutter Pierer Mobility gibt es erneut Rochaden im Kreis der Führungsriege: Der indische KTM-Langzeitpartner Bajaj übernimmt nun auch hinter den Kulissen das Zepter.

Stefan Zöchling stieg zu Jahresbeginn bei der Pierer Mobility AG und Pierer Industrie AG als Hoffnungsträger für Mehrheitseigentümer Stefan Pierer (68) mit einem Überbrückungskredit ein und erhielt daraufhin Mandate im Aufsichtsrat und Vorstand. Nun ist die Ära des Managers schon bald wieder zu Ende. Konkret soll der 53-Jährige, der selbst Mehrheitseigentümer beim steirischen Auspuffhersteller Remus ist, mit 23. Juni aus dem Aufsichtsrat ausscheiden.

Mittlerweile hat die Pierer Management GmbH sämtliche Kreditverbindlichkeiten an Zöchling und dessen Dabepo Holding zurückbezahlt. Zuvor hatte Zöchling damit gedroht, die als Sicherung zur Verfügung gestellten Pierer-Aktien verwerten zu wollen. Nun ist das Geschäftsverhältnis einvernehmlich beendet worden.

Bei der KTM AG arbeitet seit Monaten der neue CEO Gottfried Neumeister (47) an der Neuaufstellung des Unternehmens, im Juli soll die Produktion und Fertigung in Oberösterreich wieder anlaufen. Das MotoGP-Projekt wurde rechtlich auf eigene Beine gestellt, um künftig möglichen Investoren mehr Überblick zu gewähren.

Die KTM-Mutter Pierer Mobility AG gab am 2. Juni ihrerseits bekannt, dass Zöchling sowie Friedrich Roither und Rajiv Bajaj den Aufsichtsrat verlassen werden. Stattdessen stellen sich mit Dinesh Thapar (Finanzvorstand bei Bajaj) sowie den beiden Rechtsanwälten Ernst Chalupsky und Ewald Oberhammer drei neue Protagonisten der Wahl für den Aufsichtsrat. Bei Chalupsky handelt es sich um einen langjährigen Vertrauten von Pierer. Gewählt werden sollen sie von der Hauptversammlung am 24. Juni.

Bajaj erhält sämtliche Anteile von Stefan Pierer an der Pierer Industrie AG und übernimmt somit auch faktisch das Sagen bei der übergeordneten Pierer Bajaj AG, welche die Mehrheit an der Pierer Industrie AG hält. Bajaj hat in der ersten Phase in Summe 200 Millionen Euro in Tranchen in die Wiederaufnahme der KTM-Produktion investiert und auch die knapp 600 Millionen Euro zur Befriedigung der 30-prozentigen Schuldentilgungsquote im Sanierungsverfahren von KTM bezahlt.