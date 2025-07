Vollbracht: Nachfolger von Razgatlioglu ist gefunden

Die Fußstapfen könnten nicht größer sein, die Toprak Razgatlioglu im BMW-Werksteam in der Superbike-WM hinterlässt. Der deutsche Hersteller steht kurz vor der Vertragsunterzeichnung mit seinem Nachfolger.

Der Wechsel von Toprak Razgatlioglu von der Superbike- in die MotoGP-WM und zu Yamaha stellte BMW-Rennchef Sven Blusch vor die wahrscheinlich unlösbare Aufgabe, einen gleichwertigen Nachfolger für die Saison 2026 zu finden. Es gilt also, den zumindest bestmöglichen zu verpflichten.

Nach SPEEDWEEK.com vorliegenden Informationen hat sich BMW mündlich mit dem italienischen Publikumsliebling Danilo Petrucci geeinigt, die Vertragsunterzeichnung wird am kommenden Wochenende im Rahmen des SBK-Events auf dem neuen Balaton Park Circuit in Ungarn erfolgen.

Als einziger Fahrer hat Petrucci mindestens ein Rennen in der MotoGP- und Superbike-WM sowie eine Etappe bei der Rallye Dakar gewonnen. In den Klassen Superstock 1000 und MotoAmerica war er ebenfalls siegreich. Der 34-Jährige aus Termi bringt zudem körperlich alle Voraussetzungen mit, um die anspruchsvolle BMW M1000RR zu bändigen.

«Petrux» ist seit 2023 in der Superbike-WM am Start und fuhr seither für das Ducati-Privatteam Barni Spark 90 Läufe. 20 Mal schaffte er es aufs Podium, dreimal in Cremona 2024 als Sieger. Die Weltmeisterschaft beendete er auf den Rängen 7 und 5. Aktuell liegt er hinter Toprak und Ducati-Werksfahrer Nicolo Bulega auf Platz 3.

Damit ist Petrucci auch nominell erste Wahl für BMW. In Misano gab es Gespräche zwischen seinem Management und BMW, danach war es still geworden. In Donington Park meinte Danilo gegenüber SPEEDWEEK.com enttäuscht, dass kein Werksteam ernsthaftes Interesse an ihm habe.

Dann kamen die News, dass aus dem aktuellen MotoGP-Startfeld kein Fahrer für die Superbike-WM 2026 verfügbar wird, womit Petrucci automatisch in den Fokus rückte.

Alles deutet daraufhin, dass Michael van der Mark (32) seinen Platz bei BMW nach fünf Jahren verlieren wird. Der Niederländer soll durch einen jüngeren Fahrer ersetzt werden, beste Karten hat der Zweite der Moto2-WM, Aron Canet (25) aus Spanien.

Wie und ob die Karriere von van der Mark im SBK-Paddock weitergeht, ist unklar. Nach jetzigem Kenntnisstand hat er keine Offerten für 2026.