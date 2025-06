Red Bull Ring: Nachhaltigkeit auf Top-Niveau

Der Red Bull Ring in Spielberg darf sich über eine ISO-Zertifizierung im Bereich Umweltmanagement freuen – es geht um nachhaltiges Denken und Handeln sowie den schonenden Umgang mit Ressourcen.

Auf dem Red Bull Ring in Spielberg laufen derzeit die intensiven Vorbereitungen auf den Formel-1-GP von Österreich, der am Wochenende des 29. Juni stattfindet. Zuletzt musste auf dem Ring eine große MotoGP-Pressekonferenz wegen der tragischen Ereignisse in Graz und der daraus folgenden Staatstrauer abgesagt werden. Bei den Vorbereitungen für das Formel-1-Gastspiel läuft jedoch alles nach Plan – es wird das erste ganz große Event unter der Regie des neuen General-Managers Thomas Überall (65) sein.

Im Vorfeld der Formel 1 darf man sich in Spielberg über ein besonderes Qualitätssiegel freuen. Nicht nur optisch bietet das Rennstrecken-Areal im Aichfeld um die Rennstrecke mit Schaf- und Kuhherden auf den Wiesen ein ganz besonderes Flair. Als bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Region geht es dem Management der Projekt Spielberg GmbH & Co KG auch um Nachhaltigkeit. Die Anlage wurde nun nach den Normen gemäß ISO 14001 zertifiziert – unter anderem für den Betrieb der Rennstrecke.

Dem Zertifikat liegt ein weltweit anerkanntes Umwelt-Managementsystem zu Grunde, das regelmäßig geprüft wird. Es erfordert zudem Nachweise von vorbildlichem Verhalten sowie das Bekenntnis zur kontinuierlichen Verbesserung. Dazu zählen auch Schulungen der Mitarbeiter für schonenden Umgang mit Ressourcen sowie Richtlinien in Bezug auf Recycling und Emissionen. Beispiele für das verantwortungsvolle Handeln sind die Bereiche Mobilität, Lieferketten, Abfallmanagement und Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung. Im letztgenannten Punkt wird mit der nationalen Hilfsorganisation Caritas zusammengearbeitet.

Im Rahmen der beiden Top-Events Formel 1 und MotoGP wird in Spielberg insbesondere auch bei der Anreise der Fans Wert auf die Reduktion von CO2-Emissionen gelegt. Auf dem großflächigen Dach des Red Bull Wings – wo unter anderem das Pressezentrum untergebracht ist – wurde eine Photovoltaikanlage installiert. Weiteres Beispiel ist ein Biomasse-Heizkraftwerk, welches die Infrastruktur mit Wärme versorgt. Ein Großteil der Lieferanten stammt zudem aus der Region. Die direkt im Areal der Rennstrecke liegenden und umliegenden Wiesen werden ganzjährig von den Bauern bewirtschaftet.

In einer offiziellen Aussendung dazu heißt es: «Mehr denn je gilt es für Unternehmen, im Bereich Nachhaltigkeit neue Maßstäbe zu setzen. Mit dem Ziel, eine Vorbildfunktion in der Region mit internationaler Strahlkraft einzunehmen, setzt die Projekt Spielberg GmbH & Co KG mit dem Red Bull Ring zahlreiche Maßnahmen um, die dem Umweltschutz dienen. Der Spielberg bekennt sich dazu, aktiv Verantwortung für den Erhalt unseres Lebensraumes zu übernehmen und wurde für sein Umweltmanagementsystem vor kurzem mit ISO 14001 zertifiziert.»