Schweiz: Unglaubliche Einbruch-Serie bei Hostettler

Der erfolgreiche Schweizer Motorrad-Unternehmer und Rennsport-Enthusiast Peter Hostettler muss dieser Tage bereits den vierten Einbruch mit großem Schaden in jeder Hinsicht innerhalb von wenigen Monaten verdauen.

Der Schweizer Motorrad-Importeur und Rennsport-Sponsor Peter Hostettler durchlebt gerade eine fürchterliche Pechsträhne. Unglaublich, aber wahr: Beim erfolgreichen Unternehmer wurde Anfang der Woche zum vierten Mal eingebrochen – und das innerhalb von nur fünf Monaten.

Betroffen sind die Hallen in Sursee, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat. Dabei wurde das Gebäude wüst auf den Kopf gestellt. Auch in den Safe-Räumen haben die Täter gewütet und dazu sämtliche Geschäftsunterlagen durchwühlt. Der Sachschaden ist enorm, die genauen Zahlen sind noch nicht bekannt. Die Täter haben sich auf die Kassen und Bargeld-Schatullen konzentriert. Wertvolle Original-Rennbikes – wie eine Yamaha-Superbike des Weltmeisters Toprak Razgatiloglu – wurden im Schauraum stehengelassen.

Persönlich besonders schmerzlich für den Unternehmer Hostettler ist die Tatsache, dass die Räuber ein sehr emotionales Andenken entwendet haben. Sie ließen nämlich die Sonderanfertigung einer Tissot-Uhr in Andenken an den 2021 in Mugello tödlich verunglückten Schweizer Moto3-Fahrer Jason Dupasquier mitgehen. Von diesem speziellen Zeitmesser wurden nur 25 Stück hergestellt.

Zur Erinnerung: Peter Hostettler trat mit der Marke IXS zuletzt auch als Hauptsponsor für den Motocross-Grand-Prix in Frauenfeld auf und sicherte somit das Event in der Ostschweiz. Hostettlers Vater hat bereits die internationalen Karrieren von Schweizer Rennsport-Legenden wie Rolf Biland oder Jacques Cornu geebnet, die Firma unterstützt auch immer noch den Aargauer Superbike-Profi Domi Aegerter bei all seinen Aktivitäten. Die Hostettler-Gruppe beschäftigt in insgesamt 14 Firmen 800 Mitarbeiter.