MV Agusta: Familie Sardarov nun alleinige Eigentümer

MV Agusta: 100 Prozent der Unternehmensanteile gingen an Art of Mobility zurück

MV Agusta Motor S.p.A. ist wieder unter der vollständigen Kontrolle der russischen Familie Sardarov. Deren Unternehmen Art of Mobility hält nun wieder 100 Prozent der Anteile. Neuer CEO ist Luca Martin.

Mehr als einmal stand MV Agusta, die Nobelmarke aus Varese in Norditalien, vor dem Aus. Zuletzt Ende November 2024, als die KTM-Gruppe vor Gericht den Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung stellte, der letzte Rettungsanker vor einer Insolvenz. Früh kristallisierte sich heraus, dass die Trennung von MV Agusta Teil der Restrukturierung sein wird. Mittlerweile ist das Sanierungsverfahren abgeschlossen und die KTM AG blickt wieder positiv in die Zukunft.

Am 31. Januar 2025 bestätigte MV Agusta, dass Art of Mobility S.A., ein Unternehmen der Familie Sardarov, die vollständige Kontrolle über die MV-Agusta-Gruppe zurückerlangt und damit die Trennung von KTM besiegelt. Diese strategische Vereinbarung stellte sicher, dass MV Agusta vollständig von KTMs finanziellen Restrukturierungsprozess unberührt blieb und das Unternehmen seinen Kurs fortsetzen konnte. Wieviel Geld Sardarov in die Hand nehmen musste, wurde von seiner Seite nicht kommuniziert. Bei KTM war von einem mittleren, zweistelligen Euro-Millionenbetrag die Rede.

Am 9. Juli gab nun MV Agusta Motor S.p.A. den erfolgreichen Abschluss der Transaktion bekannt – 100 Prozent der Unternehmensanteile gingen an Art of Mobility zurück. Dadurch wurden «die strategische Unabhängigkeit und langfristige Vision des Unternehmens bekräftigt», hieß es in der Presseaussendung.

Die zweijährige Partnerschaft mit der KTM AG habe in Bereichen wie dem Aufbau des Händlernetzes und den Produktionstechnologien bedeutende Beiträge geleistet. Im Rahmen eines reibungslosen Übergangs werden bestimmte operative Funktionen bis zum Ende des Geschäftsjahres weiterhin gemeinsam verwaltet, um Kontinuität und Effizienz zu gewährleisten.

«Mit diesem neuen Kapitel bekräftigt Art of Mobility sein volles Vertrauen in das Führungsteam von MV Agusta und dessen Zukunftsvision», wurde betont. Im Zuge der Neuausrichtung des Unternehmens wurden Schlüsselpositionen neu besetzt: Luca Martin wurde zum Chief Executive Officer (CEO) von MV Agusta Motor S.p.A. ernannt, nachdem er zuvor als Chief Operating Officer und stellvertretender CEO tätig war. Filippo Bassoli wurde als Vorstandsmitglied und Chief Brand & Marketing Officer bestätigt. Timur Sardarov und Ratmir Sardarov werden zukünftig als nicht-geschäftsführende Direktoren fungieren und Art of Mobility vertreten. Und: Hubert Trunkenpolz wurde als Vorsitzender des Verwaltungsrats von MV Agusta bestätigt.

Timur Sardarov, CEO von Art of Mobility, kommentierte: «Wir treten in eine neue und spannende Ära für MV Agusta ein. Ich möchte Luca Martin zu seiner Ernennung zum CEO gratulieren – seine Führungsqualitäten, seine Erfahrung und sein strategisches Denken werden entscheidend zur Gestaltung der nächsten Phase der Marke beitragen. Ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir gemacht haben, und auf die hervorragende Arbeit des gesamten MV Agusta-Teams. Unser Engagement für Innovation, Handwerkskunst und Leistung ist stärker denn je.» Timur ist der Sohn des russischen Industriellen Rashid Sardarov, der es mit seiner Firma Comstar Energy Group durch Öl- und Gasförderung auf ein Vermögen von geschätzten vier Milliarden US-Dollar gebracht hat.

«Die Ernennung zum CEO von MV Agusta ist eine große Ehre. Diese Marke ist ein wahres Symbol für italienische Spitzenleistung. Ich möchte Timur und Art of Mobility für ihr Vertrauen und ihre kontinuierliche Unterstützung danken. Wir bauen auf einem bemerkenswerten Erbe auf – aber noch wichtiger ist, dass wir bereits jetzt mit Klarheit und Entschlossenheit die Zukunft gestalten», meinte Luca Martin, CEO von MV Agusta Motor S.p.A. «Ich möchte auch Hubert Trunkenpolz dafür danken, dass er seit meinen ersten Tagen bei KTM an mich geglaubt und mir die Leitung von MV Agusta mit Weitblick und Vertrauen übertragen hat. Sein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Heute befindet sich MV Agusta nicht einfach nur in einer Transformationsphase – wir entwickeln uns Tag für Tag weiter, durch solide Umsetzung, konkrete Projekte und einen klaren strategischen Kurs. Unser Team arbeitet mit Hochdruck an mehreren spannenden Entwicklungen. Unsere Motorräder waren schon immer der Inbegriff von Design und Leistung, aber was sie wirklich auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, eine emotionale Verbindung herzustellen. Ich bin stolz auf das, was wir erreichen, und ich bin zuversichtlich, dass unsere Community von Enthusiasten – und diejenigen, die MV Agusta zum ersten Mal entdecken – von dem, was vor uns liegt, inspiriert sein werden.»