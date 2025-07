Rimac Nevera R stellt 24 Weltrekorde auf

Der Rimac Nevra R hat Weltrekorde in 24 Kategorien aufgestellt. Besonders bemerkenswert ist dabei der Rekord von 0 km/h auf 400 km/h zurück auf 0 km/h. Elektrischer Sportwagen auf 40 Exemplare limitiert.

Der Rimac Nevera R hat alle bisherigen Leistungsrekorde des Standardmodells Nevera gebrochen, neue Weltrekorde in 24 Kategorien aufgestellt und mit einer Zeit von 25,79 Sekunden den Titel für die Beschleunigung von 0 auf 400 km/h (0 auf 249 mph) zurückerobert – 2,04 Sekunden schneller als der bisherige Rekordhalter. Einmal mehr hat das Rimac-Team bewiesen, dass es zu den besten Ingenieuren und Designern der Welt gehört und in der Lage ist, die Grenzen der Leistung zu verschieben, um das schnellste Serienauto zu entwickeln, das die Welt je gesehen hat – egal ob elektrisch oder nicht.

Aufbauend auf der außergewöhnlichen Rekordbilanz des ursprünglichen Nevera, der 2023 in der Automotive Testing Papenburg (ATP) in Deutschland 23 Leistungsrekorde an einem einzigen Tag aufgestellt hat, hat der Nevera R nun alle diese Erfolge übertroffen. Dieser letzte Validierungstest vor der Auslieferung an die Kunden, der im Hochgeschwindigkeitsmodus des Fahrzeugs durchgeführt und von Dewesoft unabhängig verifiziert wurde, demonstriert die bedeutenden Leistungssteigerungen des Nevera R.

Besonders hervorzuheben ist der neue Rekord des Nevera R von 0-400-0 km/h (0-249-0 mph), der den Rekord des Standard-Nevera von 29,93 Sekunden um 4,14 Sekunden verbessert. Der Nevera R erreichte eine neue Zeit von 1,66 Sekunden für den Sprint von 0 auf 60 mph und schlug damit den Rekord des Nevera von 1,74 Sekunden, während er 100 km/h in nur 1,72 Sekunden erreichte, verglichen mit 1,81 Sekunden. Bei höheren Geschwindigkeiten werden die Verbesserungen noch deutlicher: Der Nevera R erreicht 200 km/h in 3,95 Sekunden gegenüber 4,42 Sekunden beim Nevera und 300 km/h (186 mph) in nur 7,89 Sekunden gegenüber 9,22 Sekunden beim Nevera. Der Nevera R erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 431,45 km/h (268,2 mph) und stellte damit einen neuen Rekord für die höchste Geschwindigkeit eines Elektrofahrzeugs auf.

Die Leistungssteigerung des Nevera R ist auf eine umfassende Überarbeitung aller wichtigen Komponenten zurückzuführen. Das verbesserte Aerodynamikpaket mit feststehendem Heckflügel und vergrößertem Diffusor erzeugt 15 % mehr Abtrieb und verbessert gleichzeitig die aerodynamische Effizienz um 10 %. Die neuen Michelin Cup 2-Reifen reduzieren das Untersteuern um 10 % und erhöhen gleichzeitig die Seitenhaftung um 5 %. Sie arbeiten mit dem Allrad-Torque-Vectoring-System der nächsten Generation zusammen, das speziell neu kalibriert wurde, um das Potenzial der Hochleistungsreifen voll auszuschöpfen.

Die Leistung von 2.107 PS, die über vier einzelne Motoren mit dem fortschrittlichen Torque-Vectoring-System von Rimac bereitgestellt wird, ermöglicht dem Nevera R eine beispiellos präzise Kraftverteilung. Das System berechnet und passt die Kraftübertragung auf jedes Rad 100 Mal pro Sekunde an und optimiert so Traktion und Leistung in Echtzeit.

Zu den neuen Bestmarken des Nevera R gehören:

• 0-60 mph: 1,66 Sekunden (Verbesserung um 0,08 s gegenüber dem Nevera)

• 0-100 km/h: 1,72 Sekunden (Verbesserung um 0,09 s)

• 0-100 mph: 2,96 Sekunden (Verbesserung um 0,25 s)

• 0-200 km/h: 3,95 Sekunden (Verbesserung um 0,47 s)

• 0-300 km/h: 7,89 Sekunden (Verbesserung um 1,33 s)

• 0-200 mph: 9,25 Sekunden (Verbesserung um 1,61 s)

• 0-400 km/h: 17,35 Sekunden (Verbesserung um 3,96 s)

• 100-200 km/h: 2,22 Sekunden (Verbesserung um 0,37 s)

• 200-250 km/h: 1,65 Sekunden (Verbesserung um 0,35 s)

• 200-300 km/h: 3,89 Sekunden (Verbesserung um 0,9 s)

• 0-100-0 km/h: 3,32 Sekunden (Verbesserung um 0,67 s)

• 0-200-0 km/h: 8,58 Sekunden (Verbesserung um 0,27 s)

• 0-300-0 km/h: 14,49 Sekunden (Verbesserung um 1,19 s)

• 0-400-0 km/h: 25,79 Sekunden (Verbesserung um 4,14 s)

• 0-250-0 mph: 26,20 Sekunden (Verbesserung um 5,21 s)

• Viertelmeile: 7,90 Sekunden (Verbesserung um 0,35 s)

• Stehende Meile: 19,71 Sekunden (Verbesserung um 0,88 s)

• Höchstgeschwindigkeit: 431,45 km/h (268,2 mph)

Der ursprüngliche Nevera hielt den Geschwindigkeitsrekord für Serien-Elektrofahrzeuge mit 256 mph (412 km/h), stellte beim Goodwood Festival of Speed 2023 mit einer Zeit von 49,32 Sekunden einen neuen Bergauf-Rekord für Serienfahrzeuge auf und erzielte auf der Nürburgring-Nordschleife mit 7:05,298 einen neuen Rundenrekord für Serien-Elektrofahrzeuge. Und es gibt noch viele weitere Möglichkeiten für den Nevera R, die verbleibenden Rekorde zu jagen und noch mehr zu erreichen.

Mit einer weltweiten Stückzahl von nur 40 Exemplaren und einem Startpreis von 2,3 Millionen Euro ist jeder Nevera R nun Teil des umfassendsten Rekord-Hypercars, das jemals gebaut wurde.