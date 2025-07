KTM in Deutschland mit neuer Führungsspitze

Nach der Rettung aus der drohenden Insolvenz der KTM AG stellen die Mattighofener ihre Managementspitze in ihrer Niederlassung in Deutschland neu auf.

Nachdem der indische Langzeitpartner Bajaj die Rettung der KTM AG ermöglicht hat, wird für die Zukunft an zahlreichen Schrauben gedreht. Seit kurzem hat die Deutschlandniederlassung des größten europäischen Motorradherstellers eine neue Geschäftsführung erhalten. Der Sitz der KTM Deutschland GmbH befindet sich im oberpfälzischen Ursensollen in der Metropolregion Nürnberg.

Seit dem 1. Juli leitet ein Duo die Geschäfte bei der KTM Sportmotorcycle AG. Die neuen Männer an der Spitze sind Christoph Wolf und Fabian Simmer. Sie sind verantwortlich für das Deutschlandgeschäft der Marken KTM, Husqvarna und GASGAS. Wolf und Simmer übernehmen den Job von ihren Vorgängern Norbert Zaha, Miron Martin und Stephan Beutel.

Wolf bringt gemäß KTM mehr als 30 Jahre Vertriebserfahrung in der Mobilitätsbranche mit und ist auch im Zweiradsegment affin. Zuletzt war er drei Jahre als Sales-Manager für CFMOTO bei der KTM AG in Mattighofen tätig. Ebenfalls neu in seiner Funktion ist Fabian Simmer, er ist aktuell Senior Vice President für den Bereich European Sales innerhalb der KTM AG. Nun ergänzt er das Führungsteam mit seiner Erfahrung aus der Motorrad- und Automobilindustrie. Simmer war davor als Digital Officer bei Seat.

In einer Aussendung heißt es sinngemäß: Mit dem Wechsel an der Spitze der Deutschlandzentrale will KTM den strategischen Umbau des Unternehmens vorantreiben. Wolf und Simmer sollen die Konzernmarken in einem zunehmend komplexen und wettbewerbsintensiven Markt in Deutschland konsequent weiterentwickeln.

Eines wurde ebenfalls hervorgehoben: Bei KTM soll künftig mehr Aufmerksamkeit auf den Bereich Kundenorientierung gelegt werden, dabei geht es auch um die Sparten Service und Ersatzteilelogistik. Dazu gelten Kunden- und Marktnähe als Schlagworte. Das Wachstum soll nachhaltig erfolgen, heißt es außerdem in der Mitteilung.