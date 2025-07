Fantic präsentiert neue MX-Modellreihe 2026

Fantic stellt das neue Motocross-Portfolio für 2026 vor. So bekamen die 4-Takt-Modelle umfassende Updates. Die 2-Takt-Bikes haben einen neuen Look und werden bereits im September 2025 auf dem Markt erhältlich sein.

Mit der neuen MX MY26-Reihe setzt Fantic sein Wachstum im Offroad-Rennsport fort. Die Marke aus Venetien stellt ihr neues Motocross-Produktportfolio vor: vier Modelle – XX125 2T, XX250 2T, XXF250 4T, XXF450 4T –, die direkt von den Erfahrungen in der MXGP und der EMX-Europameisterschaft geprägt sein sollen.

Die neuen 4-Takt-Modelle verfügen über technische Updates, darunter serienmäßige Akrapovic-Auspuffanlagen, Motor-Updates und ein neues Elektronikpaket. Die 2-Takt-Modelle erhalten einen frischen Look und werden ab Mitte September 2025 erhältlich sein, während die XXF450 und XXF250 im November 2025 auf den Markt kommen.

Die neuen 2026er-Modelle der XX125 und XX250 verfügen über ein komplett überarbeitetes Grafikdesign. Nach den technischen Weiterentwicklungen der 2025er-Reihe – neue Kühlsysteme, Kraftstofftanks, Verkleidungen und Seitenverkleidungen – behalten beide Modelle für 2026 Chassis, Motor und die bewährte Ergonomie bei. Fantic vertraut weiterhin auf Kayaba-Federelemente. Die 48 mm Gabel bietet 300 mm Federweg und ist vollständig einstellbar (Vorspannung, Zugstufe, Druckstufe). Das Federbein bietet 315 mm Federweg.

«Die Liebe zum Detail und das Streben nach Perfektion beginnen im Rennsport – dem wahren Testfeld für die Entwicklung von Fantic – und fließen ganz selbstverständlich in die Serienmotorräder ein. Die Zahlen sprechen für sich: Über 40 nationale und internationale Titel, die in fünf Saisons gewonnen wurden, belegen das Leistungsniveau», hieß es in der Presseaussendung vom 31. Juli.

In der aktuellen Saison 2025 hat das Fantic-Factory-Racing-MXGP-Team die ersten sechs Podiumsplätze für die Marke in der Königsklasse der Motocross-WM geholt. In Cozar, Spanien, gelang Glenn Coldenhoff und Andrea Bonacorsi ein Doppelpodium, als sie die Ränge 2 und 3 belegten. Coldenhoff fuhr zudem den ersten Sieg für Fantic in der MXGP ein.

Die Enduro-Reihe 2026, bestehend aus fünf Euro5+-zugelassenen Modellen (XE125, XE300, XEF250, XEF310, XEF450), wird laut Fantic im September vorgestellt.