75 Jahre Formel 1: Stars, Pioniere und Eintagsfliegen

Mitte Juli 2025 ist die Formel 1 dort angetreten, wo die Königsklasse 75 Jahre zuvor debütiert hat – in Silverstone. Autor Michael Schmidt zeigt, wieso Pioniere, Stars und Eintagsfliegen bis heute so fesseln.

Lassen sich 75 Jahre Formel 1 in ein Buch packen, ohne in dröge Aufzählungen zu verfallen? Ja, das geht, wenn der Auto Michael Schmidt heisst: Zum Jubeljahr der Königsklasse ist sein Buch «Die grosse Formel 1-Story von 1950 bis heute» überarbeitet und erweitert worden, und der Untertitel «75 Jahre Leidenschaft und Faszination» umschreibt sehr schön, warum uns dieses Buch so gut gefällt.

Denn Leidenschaft fliesst aus jeder Zeile, und genau dies bringt die Faszination mit sich: Autor Schmidt ist anzumerken, wieviel Herzblut er für die Formel 1 aufbringt, ohne aber in Bläuäugigkeit zu verfallen. Der langjährige GP-Berichterstatter von auto, motor und sport hält durchaus auch den Finger dorthin, wo es weh tut. Denn nicht alles, was Formel 1 heisst, war immer spitze.

Michael Schmidt sagt: «Wollte man alle Rennen, Fahrer, Teams und Hintergrundgeschichten beschreiben, käme ein Enzyklopädie mit 75 Bänden heraus.» Also werden bewusst Schwerpunkte gesetzt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Natürlich erhält die Formel-1-Geburtsstunde in Silverstone 1950 gebührend Raum, danach wird immer wieder ein Renn-Highlight präsentiert – Marokko 1958, Mexiko 1964, Japan 1976, Spanien 1981, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus hat sich Michael Schmidt allerlei Rosinen aus dem reichen Formel-1-Kuchen gepickt.



Wir erleben mit, wie die anfängliche Dominanz italienischer Rennställe durch die Briten beendet wird. Wir sehen uns auf fast vergessenen Rennstrecken um, bewundern die fabelhaftesten Aufholjagden und staunen, durch welch verrückte Gründe Rennen abgesagt werden mussten.



Wir sind baff über einige verrückte Einfälle der Konstrukteure, als das Formel-1-Reglement noch stattliche Lücken für Kreativität bot. Wir hegen Sympathie für die kleinen Rennställe, welche sich gegen mächtige Gegner wehrten – und verloren. Wir lernen, dass hervorragende Rennfahrer nicht gezwungenermassen hervorragende Teamchefs sein müssen.



Wir gedenken der verlorenen Helden, die für ihre Passion den höchsten Preis bezahlt haben. Wir gehen der Frage nach, ob es so etwas wie ein Renn-Gen gibt, das Väter ihren Söhnen in die Wiege legen. Wir sind fassungslos über die grossen Skandale, teilweise so hanebüchen, dass jedes Hollywood-Drehbuch wegen Unglaubwürdigkeit verworfen würde.



Wir erkunden die Stammbäume der Rennställe, staunen über die Ära Michael Schumacher mit Ferrari und über Premierensieger, verfolgen den Aufstieg von Red Bull Racing, und am Ende erfindet sich die Formel 1 mit Bekanntem neu – Flügelautos.



Dies alles ist fundiert, aber nie trocken geschrieben, mit Schmiss und Detailreichtum und einer schönen Portion Augenzwinkern.



Angesichts der Fülle von Informationen und einem Format, das einen ermuntert, dieses Buch immer wieder zur Hand zu nehmen, angesichts auch einer üppigen Bebilderung, die keine Wünsche offen lässt, ist «Die grosse Formel 1-Story» eine Bereicherung für jede Rennbibliothek und den Preis bis auf den letzten Cent wert.





Das Wichtigste in Kürze



Michael Schmidt: Die grosse Formel 1-Story von 1950 bis heute – 75 Jahre Leidenschaft und Faszination

Aus dem Motorbuch-Verlag, Stuttgart

ISBN: 978-3-613-04709-9

Format 21,5 x 28 cm

240 Seiten

320 Abbildungen

Für 29,90 Euro im Fachhandel