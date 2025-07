Desmo450 MX kommt zu den europäischen Händlern

Die Ducati Desmo450 MX wird derzeit an die europäischen Händler ausgeliefert. Ende des Monats wird das neue Motocross-Bike aus Bologna auch in den Vereinigten Staaten erhältlich sein.

Ducati veröffentlichte kürzlich ein Video, in dem die Montage der neuen Desmo450 MX gezeigt wird und das neue Motocross-Motorrad im Werk in Borgo Panigale vom Band läuft. Nun werden die ersten europäischen Kunden das 450er-Bike endlich bekommen – das teilte der italienische Hersteller am 24. Juli mit.

«Die Desmo450 MX wurde aus der Philosophie geboren, die Ducati schon immer inspiriert hat: auf den anspruchsvollsten Rennstrecken mit Lösungen und Technologien zu experimentieren, die dann auf die Serienmotorräder übertragen werden können, um die Fahrfähigkeiten von Amateuren und Profis gleichermaßen zu verbessern», hieß es in der Presseaussendung von Ducati.

Die Desmo450 MX, die 2024 bei ihrem Debüt mit Alessandro Lupino den italienischen Prestige-MX1-Titel gewann, wird derzeit in der MXGP-Weltmeisterschaft von Jeremy Seewer und Mattia Guadagnini gefahren. Die beiden konnten 2025 bislang immerhin zwei Podestplätze und zahlreiche Holeshots erzielen.

Der neunfache Weltmeister Tony Cairoli, dessen Erfahrung bei der Entwicklung der Desmo450 MX eingeflossen ist, nahm zuletzt an zwei US-Motocross-Rennen teil – in Redbud und Spring Creek. Dies war der Startschuss für das Projekt, das Ducati in naher Zukunft zusammen mit Troy Lee Designs in den amerikanischen Meisterschaften angehen wird.

Zur Markteinführung hat Ducati auch eine Reihe an Performance-Zubehör im Portfolio – damit Enthusiasten ihr neues Offroad-Bike noch näher an die Werksmotorräder ihrer Motocross-Helden heranführen können.