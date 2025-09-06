Hondas erstes Elektromotorrad: EV Fun Concept

Kein Wechselsystem: Es scheint, als ob die Batterie fest verbaut ist

Honda EV Fun Concept: Honda lässt sich Zeit, um das erste Elektromotorrad auf den Markt zu bringen

Honda gönnt uns weitere Bilder vom Elektromotorrad EV Fun Concept, das in Europa intensiv getestet wird und das spätestens im November an der Motorradmesse Mailand präsentiert werden müsste.

Elektroroller für den Stadtverkehr hat Honda seit längerer Zeit im Angebot, doch bei der Entwicklung seines ersten Elektromotorrads hat sich der japanische Hersteller Zeit gelassen– was kein Nachteil sein muss.

Ein Konzeptmotorrad namens EV Fun Concept zeigte Honda bereits vergangenes Jahr an der Mailänder Motorradmesse mit der Ankündigung des Serienmotorrads für 2025. Nun sind uns weitere Bilder gegönnt, die ein fast serienreifes Entwicklungsstadium von Hondas erstem Elektromotorrad zeigen.

Diese Bilder zeigen ein getarntes Motorrad der Mittelklasse, das derzeit intensiv aus Europas Strassen getestet wird. Am Fahrwerk mit USD-Gabel fallen die Einarmschwinge und der Endantrieb mit Zahnriemen auf. Nur der fehlende Auspuff verweist auf den Elektroantrieb, ansonsten ist das Design konventionell und recht nahe an dem, was ein Verbrennungsmotor erfordert, inklusive einem Gebilde, das einem konventionellen Benzintank entspricht. Die Batterie scheint fix eingebaut (kein Wechselsystem). Für schnelles Laden ist ein CCS2-Anschluss verbaut.

Honda bleibt nicht mehr viel Zeit, die eigene Ankündigung zu erfüllen, noch 2025 ein Elektromotorrad auf den Markt zu bringen. Spätestens an der Motorradmesse Mailand Anfangs November müsste das Serienmotorrad präsentiert werden. Ob Hondas erstes Elektromotorrad ein Erfolg wird oder ob es sich in die lange Reihe grandioser Flops einreiht, wird sich weisen.