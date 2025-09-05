Ducati Desmo 450MX: Zubehör direkt vom Werk

Kaum ist die Desmo 450MX auf dem Markt, da eilt Ducati auch schon den anspruchsvollen Besitzern zu Hilfe, die ihr Motorrad weiter aufrüsten wollen, mit Performanceteilen und einer Bekleidungslinie.

Ducati Performance bietet eine Reihe von Zubehörteilen an, um die Performance der Desmo 450MX zu maximieren. Getreu der Philosophie, Technologien und Lösungen zunächst im Rennsport zu erproben und dann den Enthusiasten anzubieten, hat Ducati über die Abteilung Corse Offroad Zubehör entwickelt, das es den Besitzern der Desmo 450MX ermöglicht, ihr Motorrad jenen Maschinen anzunähern, die Mattia Guadagnini und Jeremy Seewer in der Weltmeisterschaft einsetzen.

Die Titan-Komplettanlage ist auf die Optimierung des desmodromisch gesteuerten Einzylindermotors abgestimmt und sorgt für eine noch vollere Leistungsentfaltung sowie ein breiteres nutzbares Drehzahlband. Dank spezieller Titanlegierung und präziser Wandstärken spart sie 1,7 kg gegenüber der Serienanlage ein – selbstverständlich innerhalb der von FIM und AMA vorgeschriebenen Geräuschlimits.

Um die volle Motorleistung der Desmo 450MX beim Start optimal umzusetzen, ist das Holeshot-Device unverzichtbar: Durch Vorspannen der Gabel senkt es das Vorderrad ab, reduziert die Neigung zu Wheelies und ermöglicht explosive Starts.

Im Bereich Fahrwerk fallen die Ducati Performance Räder mit verstärkten, selbstsichernden Speichen auf, kombiniert mit CNC-gefrästen, schwarz eloxierten Naben aus der Aluminiumlegierung 7075-T6. Diese wird für hochbeanspruchte Teile auch im Flugzeugbau verwendet. Die Felgenringe stammen von Excel und sind ebenfalls schwarz eloxiert.

Weitere Verbesserungen am Fahrwerk bieten die in Zusammenarbeit mit Brembo entwickelten Bremszangen vorne und hinten, gefertigt aus CNC-gefrästem, harteloxiertem Aluminium. Weiter sind aus dem Vollen gefräste Gabelbrücken erhältlich.

Das Wi-Fi-Modul erlaubt es, über die Ducati X-Link App die elektronischen Regelungen der Desmo 450MX individuell abzustimmen. Per Smartphone lassen sich Gasannahme, Motorbremse, Traktionskontrolle und Starthilfe die eigenen Bedürfnisse anpassen. Darüber hinaus können in Echtzeit Motordrehzahl, Gasgriffstellung, Luft- und Kühlmitteltemperatur,

Luftdruck und Fehlermeldungen angezeigt werden. Auch Betriebsstunden, Ölwechsel- und Serviceintervalle lassen sich abrufen. Ein spezieller Bereich der App empfiehlt zudem die

optimalen Fahrwerkseinstellungen – je nach Strecke, Fahrergewicht und Erfahrungslevel.

Für das Setup bietet Ducati Federn für die Gabel und das Federbein an, mit denen sich das Motorrad auf das Fahrergewicht anpassen lässt. Außerdem gibt es verschiedene Übersetzungen für die Endantriebe. Neben der 520er O-Ring-Kette stehen unterschiedliche Ritzel- und Kettenrad-Kombinationen zur Verfügung. Neben der Standardübersetzung 13 x 49) sind ein 14er-Ritzel und ein 50er-Kettenrad aus CNC-gefrästem Ergal im Angebot.

Für maximale Kontrolle bietet Ducati Performance einen Sattel an, der direkt aus der Motocross-WM abgeleitet ist. Das spezielle Bezugsmaterial sorgt für optimalen Halt bei der Beschleunigung, erlaubt aber gleichzeitig ein problemloses Nach-vorne-Rutschen. Der Renthal Fatbar-Lenker aus 7010-T6-Aluminium wertet das Cockpit und die Ergonomie zusätzlich auf. Für die Griffe gibt es zwei Varianten, beide mit Aramid-Fasern verstärkt.

Um das Motorrad beim harten Offroad-Einsatz zu schützen, gibt es einen Kunststoff-Motorschutz, Kühlerabdeckungen sowie Abdeckungen für die Bremsscheibe vorne und den Luftfilter.

Funktionale Designelemente runden das Angebot ab: CNC-gefräste, schwarz eloxierte Deckel für Brems- und Kupplungsflüssigkeitsbehälter, Tankdeckel und Öleinfüllverschluss. Für Garage und Box bietet Ducati außerdem einen leichten Kunststoff-Motorradständer und eine Matte, beide mit Ducati Corse Logo und in den typischen Farben.

Um den Factory-Look zu vervollständigen, präsentiert Ducati Performance eine Kollektion von funktionaler Kleidung, entworfen in Zusammenarbeit mit Drudi Performance. Dazu gehören ein komplettes Set von Alpinestars (Trikot, Hose, Handschuhe, Stiefel), ein Arai-Helm, eine Windweste, Softshell- und Regenjacke von Spidi. Die gesamte Zubehörpalette ist auf Ducati.com verfügbar. Dort können Besitzer ihre Ducati im Konfigurator virtuell ausstatten und die Auswahl anschließend direkt mit dem nächstgelegenen Händler teilen.