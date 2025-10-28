Intermot 2025 – alle Wege führen nach Köln

Die Intermot 2025 will Motorradfans aller Generationen ein unvergessliches Erlebnis bieten. Liebhaber von Neuheiten können hier erstmals die aktuellen Modelle für die nächste Saison in Deutschland erleben.

Neben klassischen Messe-Elementen werden auf der Intermot vom 4. bis 7. Dezember 2025 auch medial neue Wege eingeschlagen, um junges Publikum anzusprechen. YouTuber, Influencer und Co stehen auf der Gästeliste. Creator wie Meddes, Nanaxyda sowie Marii mit ihrem Partner Viktor Stahl machen die Messe zu einem digitalen Hotspot und will vor allem die junge Generation von Motorradfahrenden ansprechen. Auch der technikaffine Nachwuchs kommt auf seine Kosten und kann sich auf der Bühne im Wettbewerb beweisen.

Die großen Marken der Branche – darunter BMW Motorrad, Honda, Kawasaki, Royal Enfield, Suzuki, Triumph und Yamaha – präsentieren auf der Intermot erstmals in Deutschland ihre neuesten Modelle für die Saison 2026. Auch der Zubehörbereich ist stark vertreten, mit renommierten Marken wie Bering, Bridgestone, Ilmberger, Liqui Moly, Maxxis, Motul, Nolan, Shark, Stadler, SW-Motech und Wunderlich.

An Events herrscht bei der Messe in Köln ebenfalls kein Mangel: Azubis aus den Bereichen Zweiradmechatronik Fachrichtung Motorrad und KFZ-Mechatronik Schwerpunkt Motorrad erhalten die Chance, an jedem der vier Intermot-Tage im Wettbewerb #motorradazubi* gegeneinander anzutreten und ihr Können zu präsentieren. Während sich die Teilnehmenden über tolle Tagespreise freuen können, erleben die Besuchenden spannende Live-Duelle rund um das Thema Motorradreparatur und -wartung – und das direkt vor Ort.

Die schon 2024 erfolgreiche Ausstellung der Fahrzeuge im 125ccm Kickstarter-Bereich sowie der etablierte Biker Treff mit DJ und Talkrunden und die Creator Lounge mit ihren digitalen Stars sorgen laut Veranstalter für echtes Community-Feeling. Stunt-Fans lädt der Playground zum Staunen ein und Racing-Begeisterte können in der Racing-Area mit den Teams fachsimpeln. Auf der Intermot live powered by Bering Bühne gibt es außerdem ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Produktshows und Gesprächen. Ein besonderes Highlight: die IDM-Meisterfeier am Freitag, den 05. Dezember 2025.