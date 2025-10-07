Kawasaki KLE: Leichte Reise-Enduro mit Zweizylinder

Das Kürzel KLE gab es schon mal: Die Kawasaki KLE500, gebaut von 1991 bis 2007

Sie haben sich Zeit gelassen: Vor einem Jahr zeigte Kawasaki an der Motorradmesse Mailand das Fragment einer Reise-Enduro. Dieses Jahr dürfte an gleicher Stelle das ganze Motorrad zu sehen sein.

Das besagte Fragment am Kawasaki Stand der EICMA 2024 bestand im wesentlichen aus einer USD-Gabel mit reichlich Federweg mit eingebautem 21er Vorderrad mit Nissin-Scheibenbremse. Wer sich bückte, konnte auch noch die Krümmeranlage eines Zweizylindermotors erkennen. Dazu der Text: «Life’s a rally. Ride it. KLE, est 1991».

Wir erinnern uns: Mit KLE dürfte die Kawasaki KLE500 gemeint sein, die Kawasaki von 1991 bis 2007 im Modellprogramm hatte. Eine einfach zu fahrende Reise-Enduro mit moderater Sitzhöhe, angetrieben von einem flüssigkeitsgekühlten Zweizylinder-Reihenmotor.

Nun gönnt uns Kawasaki, einen Monat vor der EICMA, ein Video, das eine grobstollig bereifte, geländetaugliche Reise-Enduro zeigt, ambitioniert bewegt auf einer einsamen Waldstrasse. Damit ist sicher: Kawasaki bereichert das Modellprogramm mit einer geländetauglichen Reise-Enduro.

Die aktuellen Reise-Enduros von Kawasaki legen mit 17er Rädern den Fokus klar auf den Strasseneinsatz, die bei Offroad-Reisenden dieser Welt hochgradig beliebte KLR650 (mit Einzylindermotor) wird (wegen Euro 4) in Europa seit 2004 nicht mehr angeboten.

Aus der Verwendung des Kürzels KLE folgern wir, dass die neue Reise-Enduro von Kawasaki von einem Zweizylindermotor angetrieben wird. Gleich zwei Modellfamilien mit solchen Motoren hat Kawasaki in der aktuellen Palette, einmal mit 451, einmal mit 649 ccm, beide auch mit 35 kW erhältlich. In einem Monat wissen wir mehr.