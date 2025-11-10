Lamborghini präsentiert neues Markenpokalfahrzeug

Beim Lamborghini World Final in Misano hat der italienische Hersteller den neuen Lamborghini Temerario Super Trofeo präsentiert. Ab 2027 wird das Auto in den globalen Markenpokalen eingesetzt.

Lamborghini hat das Designkonzept des Temerario Super Trofeo vorgestellt. Er wird ab 2027 in den Lamborghini-Markenpokalen in Asien, Europa und Nordamerika zum Einsatz kommen.

Der Temerario präsentierte sich am Wochenende der traditionellen Lamborghini World Finals zum Saisonabschluss auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli. Es ist das sechste Super Trofeo-Modell seit der Gründung der Kundensportabteilung Squadra Corse von Automobili Lamborghini.

Der Temerario Super Trofeo wird der Nachfolger des äußerst erfolgreichen Huracán. Seit seinem Debüt im Jahr 2015 war der Huracán Super Trofeo in drei Generationen das Wettbewerbsfahrzeug in den Meisterschaften der Lamborghini Super Trofeo.

Der Temerario Super Trofeo folgt dem Temerario GT3, der im Juli beim Goodwood Festival of Speed vorgestellt wurde und im März nächsten Jahres bei den 12h Sebring sein Renndebüt feiern wird. Sowohl der Temerario GT3 als auch der Temerario Super Trofeo setzen das Engagement von Lamborghini Squadra Corse im Kundensport fort.

«2009 haben wir die mutige Entscheidung getroffen, den Gallardo Super Trofeo auf den Markt zu bringen», erklärte Stephan Winkelmann, Vorstandsvorsitzender und CEO von Automobili Lamborghini. «Lamborghini wurde nicht als Rennsportmarke gegründet, doch unsere Kunden haben uns immer wieder nach einem Fahrzeug für die Rennstrecke gefragt. Bislang haben mehr als 1300 Fahrer an der Super Trofeo teilgenommen. Im Laufe der Jahre sind die Super Trofeo-Rennserien und der Kundensport zu einer tragenden Säule unserer langfristigen Unternehmensstrategie geworden und haben die Bindung zwischen der Marke und ihren leidenschaftlichen Kunden gestärkt. Mit dem Temerario Super Trofeo machen wir einen weiteren entscheidenden Schritt und bekräftigen unser Versprechen, einen reinen Rennwagen für die wachsende Community zu liefern, die sich an den Lamborghini Super Trofeo-Wochenenden zu uns gesellt.»

Die Super Trofeo ist seit 2009 ein Eckpfeiler der Rennsportaktivitäten von Lamborghini. In der ersten europäischen Meisterschaft fuhr vier Saisons lang der Lamborghini Gallardo Super Trofeo, bevor zwischen 2013 und 2015 der Gallardo LP 570-4 Super Trofeo eingeführt wurde.

Der Gallardo LP 570-4 teilte sich 2015 die Startaufstellung mit dem neuen Huracán LP 620-2 Super Trofeo, der danach bis zum Ende der Saison 2017 das alleinige Wettbewerbsfahrzeug war.

Es folgten zwei Evo-Versionen des Huracán Super Trofeo, die erste zwischen 2018 und 2021 und die zweite von 2022 bis Ende 2025. Im Laufe der Jahre hat die Lamborghini Super Trofeo 1383 Fahrer in den Meisterschaften in Europa, Nordamerika, Asien sowie dem Nahen Osten begrüßt und 563 Rennen veranstaltet.

Rouven Mohr, Chief Technical Officer von Automobili Lamborghini: «Der Temerario Super Trofeo ist der ultimative Ausdruck unserer Philosophie des Fahrspaßes. Wir haben ein Auto geschaffen, das die reine Rennsport-Weiterentwicklung des straßentauglichen Temerario ist. Dank seiner direkten Verbindung zum Temerario GT3, mit dem er viele Komponenten wie Motor und Getriebe teilt, bildet er die ideale Einstiegsmöglichkeit für alle, die die Welt des GT-Rennsports erleben möchten.»

Der Temerario Super Trofeo basiert auf seinem 800 PS starken Straßenpendant Temerario Stradale, das zusätzliche 120 PS aus Hybridkomponenten besitzt. Der Super Trofeo ist ein heckgetriebenes Auto mit 650 PS starkem V8-Biturbo, der ohne Hybridunterstützung arbeitet. Der Rennwagen ist mit einem sequenziellen Sechsganggetriebe von HÖR ausgestattet, das auch der Temerario GT3 verwendet. Da viele der Komponenten vom GT3-Modell stammen, liefert der Temerario Super Trofeo die perfekte Trainingsmöglichkeit für angehende Gentleman- und junge Profi-Fahrer, um in den GT3-Wettbewerb aufzusteigen.

Ausgestattet mit einem ALU/CFK-Hybridchassis mit vollständig integriertem FIA-Überrollkäfig ist der Temerario Super Trofeo ein hochentwickelter, maßgeschneiderter Rennwagen der Spitzenklasse, der mit ABS und einer zwölffach einstellbaren Traktionskontrolle ausgestattet ist. Lamborghini Squadra Corse ist stolz darauf, seine Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern wie Capristo (Auspuffanlage), Pertamina (Motoröl) und KW (Federung) fortzusetzen.

Der neue Lamborghini Temerario Super Trofeo wird mit Dinamica Infinity ausgestattet sein, dem weltweit ersten 100-prozentigen PES-Monokomponenten-Vliesstoff im Automobilbereich. Das Material Infinity feiert 2027 im Super Trofeo von Lamborghini Motorsport Premiere und wird auf den Armaturenbrettern zum Einsatz kommen. Es steht für die nächste Evolutionsstufe von Dinamica – eine Verbindung von modernster Innovation und höchster Leistung.