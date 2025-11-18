Hauptversammlung bei KTM: Weitreichende Beschlüsse

Bei der KTM-Mutter Pierer Mobility AG werden am 19. November in Munderfing in der Hauptversammlung wichtige Entscheidungen für die Zukunft getroffen. Die Umbenennung sowie der Wechsel des Hauptsitzes stehen bevor.

Während die Asse der MotoGP-WM am Dienstag auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia den ersten offiziellen Test für die Saison 2026 absolvieren, gibt es diese Woche für die KTM AG einen wichtigen Termin im eigenen Haus. Am Mittwoch findet eine Hauptversammlung der KTM-Mutter Pierer Mobility AG statt – nach Januar, April und Juni bereits die vierte in diesem Jahr.

Schauplatz ist das House of Brands im Gewerbegebiet Nord 20 in Munderfing, Beginn ist um 10 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind sämtliche Besitzer von Pierer-Mobility-Aktien, die diese zum Stichtag hatten. Erster Tagesordnungspunkt in der Versammlung sind die Wahlen des Abschlussprüfers, Konzernabschlussprüfers sowie Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025.

Im vorgesehenen Ablaufplan finden sich unter anderem die Erklärungen der beiden vorgesehenen Aufsichtsratsmitglieder Pradeep Shrivastava, der von den Eigentümern aus Indien eingesetzt wird, sowie des Bajaj-Vertrauens-Anwalts Dr. Wulf Gordian Hauser. Ein weiterer Punkt der Tagesordnung befasst sich mit der Wahl der oben genannten neuen Aufsichtsratsmitglieder.

Punkt 2 auf der Tagesordnung beinhaltet einen weitreichenden Schritt: Es geht um die Umbenennung der Pierer Mobility AG in Bajaj Industrie AG – nach dem neuen Mehrheitseigentümer Bajaj aus Indien. Damit verschwindet der Name des einstigen Masterminds Stefan Pierer (68) von allen Geschäftspapieren, der KTM im Jahr 1992 kurz vor dem Kollaps übernommen hatte. Und der Sitz der AG wechselt: Von Stefan Pierers Firmenadresse in Wels nach Mattighofen an den KTM-Stammsitz. Auch in der Satzung – also in der Benennung des Unternehmensgegenstandes – werden auf Grund der neuen Eigentümerverhältnisse und der Eingliederung in den Bajaj-Konzern Änderungen vorgenommen.