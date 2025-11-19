KTM mit neuem Eigner: Die Rückkehr der Stabilität

Bajaj ist bei KTM nun auch offiziell Herr im Haus: Bei der Hauptversammlung am 19. November wurde der Umzug der Bajaj Mobility AG und die Zukunft des Inntaler Motorradherstellers festgezurrt.

Bajaj Mobility AG – auf diesen Namen hört in Zukunft die Muttergesellschaft von KTM. Dies wurde am Mittwoch auf der außerordentlichen Hauptversammlung der ehemaligen Pierer Mobility AG abgestimmt. Am Vortag wurde die endgültige Kontrollübernahme durch den indischen Zwei- und Dreiradgiganten offiziell. Mithilfe einer «Call-Option» wurden Kredite in Anteile umgewandelt, die die Inder der KTM-Mutter im Mai gewährt hatten. Die Finanzierung in Höhe von insgesamt 800 Millionen Euro war zur Sicherung des Motorradherstellers und seiner Tochterfirmen nötig.

Im Zuge der Hauptversammlung am 19. November wurde auch über die Verlegung des Firmensitzes abgestimmt. Die Bajaj Mobility AG ist künftig in Mattighofen ansässig, genauso wie die Tochter KTM. Die Muttergesellschaft des Motorradherstellers hatte ihre Adresse bislang in Wels, zieht sich jedoch von dieser zurück. Das bisherige Gebäude gehört zur Pierer Industrie AG und damit dem ehemaligen Eigner.

Eine weitere Änderung, die mit dem neuen Eigentümer einhergeht, ist die Verkleinerung des Aufsichtsrates von sechs auf vier Sitze. Pierer-Vertraute haben auch hier ausgedient und werden durch Bajaj-Vertrauensleute ersetzt. Neu in das Kontrollgremium wurden Bajaj-Vorstandsmitglied Pradeep Shrivastava und Wulf Gordian Hauser aufgenommen.

Damit ist ein Prozess abgeschlossen, der seit Mai im Gange war. Mit der Kontrollübernahme der Inder kehrt in Mattighofen «langersehnte Stabilität» zurück. Ein Hinweis darauf, wie tief die Sanierungsphase das Unternehmen erschüttert hatte. Man wolle künftig vom indischen Eigner noch mehr profitieren. Bereits seit 2007 besteht die Partnerschaft mit KTM: «Mit Bajaj als Muttergesellschaft haben wir nun einen starken Branchenexperten mit globaler Präsenz, der KTM seit vielen Jahren begleitet und daher unser Geschäft, unsere Marke und unsere Produkte versteht. Die Stärken von Bajaj und das Know-how von KTM ergänzen einander hervorragend. Diese Synergien wollen wir gemeinsam nutzen, um KTM wieder zurück an die Spitze zu führen», wurde Gottfried Neumeister im Rahmen der Kontrollübernahme zitiert.